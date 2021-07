Millionensumme für neue Filme von Dörrie bis Petzold

Anzeige

Mit rund 4,3 Millionen Euro unterstützt die Bundesregierung die Entstehung neuer Filme. Gefördert werden insgesamt 17 Projekte, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag in Berlin mitteilte.

Darunter ist neben dem Film „Freibad“ der Regisseurin Doris Dörrie und der Verfilmung von Julia Francks Roman „Die Mittagsfrau“ von Barbara Albert auch ein neuer Film von Christian Petzold („Undine“).

„Die Glücklichen“ soll von vier Menschen erzählen, die sich während eines Waldbrands in einem Ferienhaus an der Ostsee aufhalten. „Langsam und unmerklich werden sie von den Flammenwänden eingeschlossen“, heißt es in der Ankündigung. „Sie kommen sich näher, sie begehren, sie lieben. Dann sind die Flammen da.“

Der nächste Einreichtermin für Drehbuch- und Produktionsförderung Spielfilm ist der 26. August 2021.