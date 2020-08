Movie2k-Betreiber übergeben mehrere Millionen Schadensersatz

Anzeige

Die Ermittlung gegen die Betreiber der illegalen Streamingplattform Movie2k dauern an. Jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden einen Millionenbetrag in Bitcoin sichergestellt.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung angibt, beläuft sich der sichergestellte Betrag auf über 25 Millionen Euro in Bitcoins und Bitcoin Cash. Ermittelt wird aktuell gegen einen Programmierer der Seite sowie einen Immobilienunternehmer aus Berlin. Beide befinden sich bereits seit November 2019 in Untersuchungshaft. Sie sollen gemeinsam mit weiteren Beteiligten hunderttausende Raubkopien von Filmen über das Portal verbreitet haben.

Beide seien inzwischen umfassend geständig und sollen die Strafverfolgung gegen einen weiteren, noch flüchtigen Hauptbetreiber unterstützen, heißt es in der Pressemitteilung. Seit Mitte 2012 hätten die beiden Hauptbetreiber über Werbeeinnahmen und Abofallen große Mengen an Bitcoins angehäuft. Diese soll der Programmierer dazu genutzt haben, über den Immobilienunternehmer verschiedene Immobilien zu kaufen. Laut Staatsanwaltschaft überließ der Programmierer den Behörden während der Vernehmung die 25 Millionen Bitcoins freiwillig als Schadenswiedergutmachung.