Scholz-Interview heute bei CNN

Bevor es nach Russland zu Putin geht, ist Bundeskanzler Scholz heute im CNN-Interview zu sehen.

Bei seinem Antrittsbesuch in Washington stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Interview des US-Nachrichtensenders CNN den Fragen von Moderator Jake Tapper. CNN teilte am Sonntag mit, es handele sich um das einzige Interview des Kanzlers mit einem US-Fernsehsender bei dem Besuch. Ausgestrahlt werden soll es an diesem Dienstag in Tappers Sendung „The Lead“, die um 16 Uhr (Ortszeit/22 Uhr MEZ) beginnt.

Scholz dürfte sich auf kritische Fragen gefasst machen: In der Ukraine-Krise sind in den USA Zweifel an der Zuverlässigkeit des Nato-Partners Deutschland laut geworden. Kritik gibt es besonders daran, dass die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine ausschließt. Auch die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 sorgt seit Jahren für Streit zwischen Washington und Berlin.