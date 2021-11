Black Friday Sale bei Nubert – Lautsprecher und HiFi-Elektronik mit Rabatten kaufen

Anzeige

Nubert veranstaltet in diesem Jahr eine seiner seltenen Rabatt-Aktionen und hat rund um den Black Friday zum „Nubert Black Friday Sale“ günstige Deals und attraktive Sale Aktionen parat. HiFi-Fans und Heimkino-Enthusiasten können in dieser Zeit die mehrfach in Tests ausgezeichneten Nubert Lautsprecher kaufen.

Nubert nuPro X-8000 RC – Aktivlautsprecher

Die Nubert nuPro X-8000 RC Aktivlautsprecher hatte die Kollegen vom der Redaktion der AUDIO TEST bereits das Vergnügen zu testen. Das Fazit der Kollegen zur aktiven Standbox von Nubert lautete damals:

“Wiedermal ein Volltreffer für die Elektroakustik-Experten aus Schwäbisch Gmünd. Beeindruckende, klangliche Leistungen, gepaart mit einer modernen Konzeption und ansprechender Bedienbarkeit, machen die Nubert nuPro X-8000 zu einem wegweisenden Aktiv-Lautsprecher, der sicherlich viel Fans finden wird.”

Und die Fans wird es auch freuen, dass die Nubert Lautsprecher zum Nubert Black Friday Sale in den Black Sale gehen. Zweite Wahl Modelle gibt es dann statt für 1.800 Euro für nur 1.439 Euro zu kaufen. Und 1b-Ware wird für 1.699 Euro statt für 1.895 Euro (Preis pro Stück) angeboten.

Anmerkung 1b Ware und 2. Wahl

Die 1b-Ware hat wirklich nur minimalste Lackfehler, die aus 1m Distanz nicht mehr sichtbar sind.

2. Wahl Produkte haben Lack-/Furnier-/Gehäusefehlern, die in der Regel aus 2 Meter Entfernung nicht erkennbar sind.

Nubert nuBox 683 – Standlautsprecher

Die Nubert Standlautsprecher aus der viel gelobten nuBox-Serie werden im Rahmen des Nubert Black Friday Sale ebenfalls günstiger angeboten. Hier gibt es die 1. Wahl schon für 510 Euro statt 638 Euro zu kaufen (Preis pro Stück).

Nubert nuPro A-700 – Aktivbox / Standlautsprecher

Der audiophile Aktiv-Standlautsprecher wird als 2. Wahl nochmals deutlich im Preis gesenkt. Ihn durfte AUDIO TEST ebenfalls schon mal genauer untersuchen. Der Tester schrieb damals zum Nubert Lautsprecher:

“Musik durchströmt den Raum. Wir sind ganz gefangen und glauben nicht so recht, was wir da hören. Das instrumentale Ambientewerk „Things Left Unsaid“ vom 15. und letztem Album „The Endless River“ der Band Pink Floyd wird so wahnsinnig akkurat vom nuPro A-700 dargebracht, dass uns erst einmal die Wort für das Gehörte fehlen. Details der Musik, welche man nie zuvor gehört hat, kommen ganz klar aus den Lautsprechern. Untermalt und getragen von einem tiefgründigen, runden Bassfundament entführt die sanfte, zauberhafte Melodie den Hörer in andere Welten.”

Wer auch dieses Erlebnis haben will, kann die nuPro A-700 (2. Wahl) für 799 Euro statt 995 Euro (Preis pro Stück) im Nubert Shop günstiger erstehen.

Nubert nuPyramide 717 – Rundumstrahler

In echte High-End-Welten lässt Zuhörerinnen und Zuhörer der Rundumstrahle nuPyramide 717 reisen. Im Mai 2018 haben die Kollegen von AUDIO TEST diese Ausnahmelautsprecher getestet. Und kamen zu einem eindeutigen Fazit.

“Nubert kredenzt uns mit dem Rundumstrahler nuPyramide 717 einen absoluten Ausnahmelautsprecher. Das mutige Konzept bewährt sich in vollem Umfang. Ein unfassbar raumfüllender und plastischer Höreindruck, gepaart mit unerschütterlicher Pegelfestigkeit und einem kellertiefen wie präzisen Subbass lässt keine Fragen offen.”

Deshalb wird es Interessenten sicher freuen, dass jetzt die nuPyramide 717 (2. Wahl) zum Nubert Black Friday Sale mit über 15 Prozent Rabatt angeboten wird. Statt 5.320 Euro wird die Pyramide für 4.499 Euro (Preis pro Stück) verkauft.

Bluesound Node 2i und Powernode 2i HDMI rabattiert

Der Name Bluesound steht für hochwertige Streaming-Erlebnisse. Da freut es sicher viele Audio-Fans, wenn sie an das ein oder andere Gerät günstiger herankommen.

Das Bluesound Node 2i ist ein drahtloser Musik-Streamer, der einfach an jede vorhandene Stereoanlage angeschlossen werden kann. Er wird zum Black Sale bei Nubert für 419 Euro (1. Wahl) und 399 Euro (2. Wahl) verkauft.

Der Bluesound Powernode 2i HDMI ist ebenfalls im Sale. Die AUDIO TEST bewertete ihm im letzten Jahr wie folgt:

“Der Powernode 2i von Bluesound kann nicht nur durch sein futuristisches Design glänzen. Hinter der schicken Erscheinung verbirgt sich ein potenter und multiroom-fähiger Streaming-Vollverstärker der einfache Bedienung, umfangreiche Unterstützung von Streaming-Services und ein sauberes, direktes und ausgewogenes Klangbild vereint. Freunde des digitalen Musikgenusses sollten hier aufhorchen. Und alle anderen natürlich auch.”

Bei Nubert wird der Streaming-Vollverstärker in der ersten Wahl für 729 Euro und in der 2. Wahl für 699 Euro angeboten.

NAD M10 Verstärker im Preis gesenkt

Zu guter Letzt bringt Nubert auch den NAD M10 Verstärker zum Sonderpreis an Interessierte. Der Tester Alex Röser zog im letzten Jahr folgendes Fazit zum Streaming-Verstärker:

“Dass man bei einem Streaming-Verstärker der preislichen Mittelklasse Prioritäten setzen muss, ist unvermeidlich. Dennoch ist der M10 nicht nur eine Freude in Sachen User-Experience, sondern kommt zeitgleich nicht zuletzt auch wegen Dirac-Raumanpassung sehr spielfreudig daher.”

Im Black Sale von Nubert Lautsprecher gibt es den NAD M10 in der 1. Wahl für 2.600 Euro (statt 2.850 Euro) und in der 2. Wahl werden sogar nur 2.350 Euro fällig.

