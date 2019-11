DAB-Plus-Radio speziell für Senioren vorgestellt

Das „Albrecht DR 860 Senior“ will speziell auf die persönlichen Bedürfnisse von Senioren oder anderen Hörern eingehen, für die einfache Bedienung unabdingbar ist. Nach Ersteinrichtung kann es in einen geschützten „Seniorenmodus“ versetzt werden.

Die Benutzer sollen sich nach Angaben des Herstellers Alan Electronics weniger um die Technik kümmern, sondern genießen einfach nur die gute Empfangsqualität oder verfolgen die interessanten Beiträge der voreingestellten Sender.

Das Digitalradio im Holzgehäuse ist laut Hersteller intuitiv in wenigen Minuten eingerichtet. Anschließend kann der von Albrecht Audio entwickelte Senioren-Modus aktiviert werden und schon ist eine versehentliche Fehlbedienung so gut wie unmöglich. Lediglich die Tasten Ein-/Ausschalten, Lautstärke regeln und Favoritensender aufrufen sind in diesem Modus möglich.

Alle anderen Funktionen sind geblockt und verhindern somit, dass das Radio „aus Versehen“ verstellt wird und nicht mehr funktioniert. Der Bügelgriff, ein großer Drehknopf sowie die farbige Ein/Aus-Taste auf der Vorderseite, jeweils aus poliertem Aluminium, machen das neue DAB Plus Radio Albrecht DR 860 Senior zum dekorativen Blickfang.

Das 2,4 Zoll Farbdisplay zeigt Informationen zu Musiktiteln, Interpreten sowie Textmeldungen der gewählten Sender in großer und gut lesbarer Schrift an. Das bedienerfreundliche Digitalradio Albrecht DR 860 Senior ist ab sofort im Fachhandel zum UVP von 129,90 Euro erhältlich.