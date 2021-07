Definitive Technology: Neue 8- und 12-Zoll-Subwoofer

Anzeige

Tiefere, lautere Bässe bei schlanker Bauweise: Das verspricht Definitive Technology mit den zwei neuen 8- und 12-Zoll-Subwoofern aus der Descend Serie.

Der Anbieter von Heimaudio- und Heimkino-Lautsprechern Definitive Technology hat vor Kurzem zwei neue Subwoofer vorgestellt. Die zwei Modelle DN12 und DN8 aus der Descend Serie sollen vor allem mit einer weitläufigen Basswiedergabe und neuen Technologien glänzen.

Außerdem wirde mit der Descend Serie gleichzeitig die neue 3XR Architektur von Definitive Technology eingeführt. Die zwei symmetrisch angeordneten Bassstrahler sollen hier im Vergleich zu herkömmlichen Subwoofern mit Bassreflexöffnung eine dreimal größere Abstrahlfläche bieten. Dank des Designs der beiden Bassstrahler, die dieselbe Größe aufweisen wie der Tieftöner, sorgt die 3XR Architektur so für tiefere und lautere Bässe bei schlanker Bauweise. Das maßgeschneiderte Design der Subwoofer verzichtet zudem auf die üblichen Bassreflexöffnungen, sodass keine Verzerrungen entstehen. Anders als Subwoofer ähnlicher Größe bieten beide Geräte außerdem die Möglichkeit zur individuellen Verstärkeranpassung.

Des Weiteren lassen sich die Subwoofer sich in jedes System integrieren und sind mit einem resonanzfreien Gehäuse in den Farben Mattschwarz (DN8 & DN12) und Mattweiß (DN8) erhältlich.

Die Subwoofer der Descend Serie sollen dann ab August (DN8 schwarz), September (DN8 weiß) bei autorisierten Definitive Technology Fachhändlern verfügbar sein. Und der DN12 soll dann ab November auf den Markt kommen.

Definitive Technology Descend DN12

Der 12-Zoll-Subwoofer Descend DN12 ist auf hochwertige Musiksysteme und Heimkino-Anwendungen ausgelegt. Er wird von einem speziell angefertigten Class-H-Verstärker mit 1500 Watt angetrieben. Dieser könne es sowohl mit Spannungsspitzen als auch mit niedrigen Frequenzen bis 25 Hz aufnehmen. Zur präzisen Wiedergabe basslastiger Inhalte kombiniert die 3XR Architektur zudem maßgefertigte Treiber mit zwei Bassstrahlern derselben Größe.

Intelligent Phase Control Technologie

Und eine weitere hauseigene Innovation des DN12 ist die Intelligent Phase Control Technologie, die eine individuelle 360-Grad-Phasenanpassung ermöglichen soll. Die meisten Subwoofer nutzen entweder einen Polaritätsschalter (N/180°) oder einen Allpassfilter, der jedoch Smearing-Effekte verursachen kann. Intelligent Phase Control biete Anwendern hingegen die Möglichkeit, die Phase ihres Subwoofers noch feiner anzupassen.

Hier wurden die besten Elemente des Polaritätsschalters – jedoch mit detaillierterer Abstufung – mit einem Allpassfilter kombiniert. Dabei wird die Phasenanpassung automatisch mit dem Tiefpassfilter abgeglichen, um eine präzise Abstimmung des gesamten Audiosystems zu erreichen.

Weitere Features des DN12

Damit auch langfristig eine hohe Leistung sichergestellt werden kann, verfügt der DN12 über einen digitalen Signalprozessor (DSP) mit 56 Bit. So werde die Basswiedergabe und auch allgemeine Klangqualität verbessert. Gleichzeitig überwache er das Woofer-System sorgfältig, um schädliche Verzerrungen bei sehr hohen Lautstärken zu vermeiden. Darüber hinaus ist der DN12 mit drei voreingestellten Equalizer-Modi (Flat, Deep und Loud) ausgestattet. So können Nutzer ihren Sound mühelos an Raumgegebenheiten und Vorlieben anpassen.

Der „Flat-Modus“ ist ein guter Startpunkt für die Pegelanpassung und Systemkalibrierung. Der „Loud-Modus“ bietet den höchsten Ausgangspegel und eignet sich damit hervorragend für Action-Filme und Kino-Soundeffekte. Für die Musikwiedergabe, insbesondere für Passagen mit großem Dynamikumfang, steht der „Deep-Modus“ für niedrigste Frequenzen zur Verfügung.

Mit der Fernbedienung und dem LED-Display an der Vorderseite können Anwender Lautstärke, Phase und EQ anpassen. Zur Einbindung in gängige Steuerungssysteme ist das Modell zudem mit einem 12-V-Trigger sowie einem IR-Passthrough ausgestattet. Dies soll Funktionalität sowie individuelle Anpassungen von jeder Stelle im Raum aus ermöglichen.

Definitive Technology Descend DN8

Zur Descend Serie gehört auch der 8-Zoll-Subwoofer Descend DN8. Dieser überzeugt laut Hersteller mit Bassausdehnung und Detailtreue für Musik und Heimkino. Zudem wird er von einem Class-D-Verstärker mit 500 Watt angetrieben und verfügt über maßgeschneiderte Treiber. Und wie im 12-Zoll-Modell ist hier auch die 3XR Architektur mit zwei Bassstrahlern zu finden.

Darüber hinaus lässt sich der DN8 dank eingebauter Regler zum Einstellen von Ausgangspegel, Tiefpassfilter und Phase (N/180°) an das restliche System und die Akustik anpassen. Der kompakte Subwoofer mit einer Breite und Tiefe von je nur 30 Zentimetern lässt sich unauffällig im Raum platzieren liefere dennoch „faszinierende Bässe“.