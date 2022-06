Der neue High-End-Lautsprecher von Dali

Anzeige

Der am 19. Mai 2022 erstmals präsentierte neue Standard-Lautsprecher Dali Kore strebt laut Hersteller Dali die Referenz im Ultra-High-End-Segment an. Durch weiterentwickelte und teils neu patentierte Technologien mit Bezeichnungen wie „Balanced Drive SMC“ oder dem „EVO-K Hybridhochtöner“ soll sich das neue Produkt an die Marktspitze setzen.

Das 1,65 Meter große Chassis-Gehäuse umfasst einen Tief-, einen Mittel- und einen Hochtöner. Mit dem eigenes patentierten „Balanced Drive SMC“-System (SMC steht für „Soft Magnetic Compound“) will Dali eine deutlich reduzierte Verzerrung bei den Obertönen gewährleisten sowie eine dynamischere Basswiedergabe bei den Tieftönern. Zudem rühmt sich der Hersteller mit dem dem „Evo-K Hybrid Hochtöner“, einer Weiterentwicklung des Hybrid Hochtonmoduls der Dali Epicon Serie, der für einen nahtlosen Übergang zum Mitteltöner sorgen soll.

In der Frequenzweiche der Dali-Kore-Lautsprecher kommen neben hochwertigen Luftspulen neu entwickelte Spulen mit einem Kern aus SMC Gen-2 zum Einsatz. Im Vergleich zu Standard-Luftspulen ermöglicht diese Technologie insbesondere bei hohen Induktivitäten einen geringeren Gleichstromwiderstand, einen kürzeren Signalweg und eine höhere Übersprechdämpfung zwischen den Spulen.

Das Gehäuse der Dali Kore besteht aus einem geschwungenen Holzlaminat mit glänzendem Amara-Ebenholzfurnier. Für die Hoch- und Mitteltöner kommt eine aus Aluminiumdruckguss gefertigte Schallwand zum Einsatz und ein 34 kg schwerer Sockel aus zementbasiertem Harzverbundstoff bildet die Grundlage für das Gesamtgewicht des Lautsprechers von über 150 kg.

Der Dali Kore Lautsprecher soll die Musik demnach so originalgetreu wie möglich reproduzieren, ohne Verzerrungen, ohne Verfärbungen und mit einer möglichst verlustarmen und nuanciert dynamischen Wiedergabe bei jeder Lautstärke.

Quelle: DALI