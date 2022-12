Die neuen JVC Nearphones: Das können die innovativen Kopfhörer

Anzeige

JVCs Nearphones zum Hören von Hörbüchern und Hintergrundmusik bieten einen optimalen Tragekomfort auch über einen längeren Zeitraum

Die neuartigen kabellosen Kopfhörer JVC HA-NP35T werden im Gegensatz zu klassischen In- und Over-Ears frei vor den Ohrmuscheln getragen und eröffnen so zahlreiche neue Einsatzmöglichkeiten.

Kopfhörer in den verschiedensten Variationen gehören seit vielen Jahren zu den Bestsellern im Au- dio-Markt. Doch ob In-Ears oder Over-Ears, Wireless oder kabelgebunden, Sport oder HiFi – alle klassischen Modelle haben eines gemeinsam: Sind sie in Betrieb, tauchen die Hörerinnen und Hörer vollends in die Musik, das Hörbuch oder den Podcast ein und sind von ihrer Umgebung weitestge- hend akustisch abgeschnitten.

Da es aber zahlreiche Gelegenheiten gibt, in denen es sich empfiehlt, parallel zur Audiowiedergabe am Geschehen rund um seinen Standort teilzuhaben, bietet JVC jetzt die neuartigen Nearphones an. Beim Spazierengehen und Fahrradfahren, bei der Garten- oder Hausarbeit – aber auch beim Telefonieren, in Online-Meetings und bei der Telearbeit – bieten diese speziellen Kopfhörer auch bei längerem Betrieb einen einzigartigen Tragekomfort.

Obwohl die HA-NP35T genannten Nearphones frei vor den Ohrmuscheln getragen werden, liefern sie dank ihrer 16 mm-Treiber und eines speziellen Bass-Systems einen vergleichsweise vollen und hochwertigen Klang. Zwei in jede Hörmuschel integrierte Mikrofone und eine aktive Geräuschunterdrückung sorgen für eine klare Sprachübertragung. Um andere in der Nähe befindliche Personen nicht zu stören, sind die Lautsprecheröffnungen so geformt und ausgerichtet, dass sie möglichst wenig Schall nach außen lassen. Wie gut dies funktioniert, beschreibt das amerikanische Verbraucherportal CNN Underscored, das die JVC-Hörer bereits im Test hatte: „Eine Freundin musste sich meinem Gesicht bis auf fünf Zentimeter nähern, um die Musik hören zu können, die bei 100 Prozent Lautstärke über die JVC-Hörer lief.“ Also steht auch einem Einsatz der Nearphones in U-Bahn, Flugzeug und öffentlichen Räumen nichts im Weg.

Die HA-NP35T entsprechen der IPX4-Klassifizierung, d. h. sie sind schweiß-, spritzwasser- und re- genfest. Zudem bieten sie eine Mikrofonstummschaltung, sieben Stunden Spielzeit mit einer Akkuladung oder 17 Stunden Gesamtspielzeit mit zwischenzeitlichem Nachladen aus dem Case sowie die Möglichkeit, nur das linke oder rechte Nearphone einzusetzen – was auch beispielsweise eine Audioführung durch ein Museum für zwei Personen gleichzeitig ermöglicht.

Preis und Verfügbarkeit

JVCs neue Nearphones sind in den drei Farben schwarz, blau und weiß ab September 2022 zur un- verbindlichen Preisempfehlung von 89,95 € im Fachhandel verfügbar.

