TechniSat und WDR bringen „Maus-Radio“ auf den Markt

Die Maus, der Elefant und die Ente aus der „Sendung mit der Maus“ werden demnächst das digitale „Maus-Radio“ schmücken. Noch im ersten Quartal 2020 soll das mit DAB+ kompatible Gerät auf den Markt kommen.

Seit fast 50 Jahren ist „Die Sendung mit der Maus“ ein beliebtes Kinder- und Familienprogramm. Neben der Fernsehsendung läuft „Die Maus“ mittlerweile auch im Radio. So auch auf dem neuen DAB+ Digitalradio-Sender „Die Sendung mit der Maus zum Hören“, der im Dezember den WDR-Kinderradiokanal „KiRaKA“ abgelöst hat.

Aus diesem Anlass bringen TechniSat und die WDR mediagroup nun das digitale „Maus-Radio“ heraus. Damit sollen die Fans ihre Lieblingsfiguren auch beim Radiohören vor Augen haben, so TechniSat. Das „Maus-Radio“ basiert auf dem Modell „Digitradio 1“. Dieses Radio überzeuge trotz kompakter Maße mit großartigem Klang, leistungsstarkem Akku und erstklassiger Empfangsqualität sowohl via DAB+ als auch UKW. TechniSat hat das „Digitradio 1“ in Dresden entwickelt, es wird in Schöneck/Vogtland gefertigt.

Erhältlich wird das „Digitradio 1 Maus-Edition“ noch im ersten Quartal 2020 sein, im Fachhandel oder über den TechniSat OnlineShop.