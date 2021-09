HIGH END Woche 2021: Das Highlight von Inklang – Ayers HD 10 Streaming Verstärker

Anzeige

Vom Lautsprecher zum Verstärker: Die Hamburger Lautsprechermanufaktur Inklang ist bekannt für konfigurierbare Lautsprecher (Advanced Line oder Ayers Serie) und kündigt nun für die neuen Aktivlautsprecher einen eigenen Streaming-Vorverstärker an, den Ayers HD 10 Stream Connect. Heutige Neuheit im Rahmen unserer großen HIGH END Woche.

[Werbung/Promotion] Nachdem die HIGH END Messe bereits im letzten Jahr abgesagt werden musste, fiel die ursprünglich auf 9. – 12. September 2021 in München terminierte HiFi-Messe erneut der Pandemie zum Opfer. Corona macht ein sicheres und vernünftiges Messegeschäft weiterhin unmöglich.

Gemeinsam mit unseren Redaktionskollegen vom AUDIO TEST Magazin, HDTV Heimkinomagazin und www.likehifi.de wollen wir den HiFi-Produktneuheiten trotz Ausfall der HIGH END 2021 wieder eine große Bühne bieten. So präsentieren Ihnen mit diesem XXL-Special exklusiv über 50 Produktneuheiten aus dem High-End- und HiFi-Bereich, die alle eine Premiere in München gefeiert hätten! Das als „HIGH END Woche 2021“ betitelte Spezial finden Sie in unseren Print-, Digital- und Onlinemagazinen sowie auf unseren Social-Media-Kanälen – schauen Sie also täglich bei uns vorbei.

Die HIGH END 2021 Neuheit von Inklang

Der Hamburger Lautsprecherhersteller Inklang erweitert sein Portfolio um HiFi-Elektronik und präsentiert den Ayers HD10 Stream Connect als Schaltzentrale für die demnächst erscheinende Wireless-Varianten seiner Ayers Lautsprecher.

Der Streamingverstärker Inklang Ayers HD10 kommt in 4 verschiedene Farbausführungen: Silber, Gold/Messing, Kupfer und Schwarz.

Inklang Ayers HD 10 Stream Connect Streaming-Vorverstärker

Der kompakte Inklang Ayers HD 10 ist ein Streaming-Vorverstärker, der in einem gefrästen Aluminium-Gehäuse äußerst hochwertig daherkommt. Neben dem integrierten High-Res-Streamer mit Zugang zu allen wichtigen Premium-Streaming-Services, sammelt er über diverse analoge und digitale Eingänge inklusive HDMI ARC weitere Quellen ein. Sein Ausgangssignal funkt er digital an die demnächst erscheinenden Aktiv-Lautsprecher der Inklang Ayers Serie.

Volle Kontrolle erhält der Besitzer des HD 10 Stream Connect mit der INKLANG App InX für Android und iOS. Über die App lassen sich alle Funktionen des Gerätes vom Ein- und Ausschalten, Lautstärke, Eingangswahl, dem Zugang zu allen Streaming-Services bis hin zur Detailkonfiguration vornehmen. Auch das Umbenennen von Eingängen oder Ausblenden nicht benötigter Quellen erfolgt via Smartphone. Eine kleine IR-Fernbedienung bildet Grundfunktionen ab, damit man für die Basics nicht immer zum Handy greifen muss.



Bei den digitalen Inhalten schöpft der kabellose Streaming-Amp Inklang Ayers HD 10 aus dem Vollen: Podcast, weltweites Internetradio, Spotify, TIDAL, Deezer, Qobuz, High Res Audio und der Zugang zur eigenen Netzwerkfestplatte, dem USB-Stick und Bluetooth stehen in der Auswahlliste. Multi-Room-fähig ist der Ayers HD 10 ebenfalls, wenn weitere Räume mit diesem Multi-Talent ausgestattet werden.

Beeindruckend ist das gefräste und sandgestrahlte Alu-Gehäuse, das unter seinem hochglänzenden Acrylglas-Deckel alle Funkeinheiten für WLAN, Bluetooth und das digitale Funksignal für die kabellosen Lautsprecher versammelt. Damit verkneifen sich die Hamburger die sonst üblichen, abstehenden Antennen, die vielen Wettbewerbsprodukten den Charme eines WLAN-Accesspoints geben. In der Gehäusefront, die mit einem OLED-Display ausgestattet ist, findet sich der ebenfalls aus Aluminium gedrehte Lautstärkeregler mit Push-Option, der das Gerät auch ein- und ausschaltet sowie durch das Menü führt.

Als äußerst durchdacht darf das Konzept der Signalausgänge des Ayers HD 10 beschrieben werden. Es ermöglicht den Einsatz dieses Streaming-Vorverstärkers auch deutlich außerhalb der kabellosen INKLANG-Welt. Der analoge und zwei (!) digitale Ausgänge lassen sich mit variabler oder fixer Lautstärke betreiben. Mit fixer Lautstärke ist der Ayers HD10 ein Streamer, der analog oder digital mit einem bestehenden Hi-Fi-Setup verbunden werden kann. Richtig spannend wird es bei variabler Lautstärke: Über den analogen Ausgang können Endstufen oder aktive Lautsprecher mit analoger Signalverarbeitung bespielt werden. Aktive Lautsprecher mit digitalen Eingängen können über die zwei digitalen Ausgänge versorgt werden. Flexibler geht es kaum.

Anschlüsse des Inklang Ayers Streamers.

Preise und Verfügbarkeit

Der Ayers HD 10 StreamConnect ist mit den Oberflächen silver, black, cupper und light-gold erhältlich. INKLANG strebt für seinen kabellosen Streaming-Vorverstärker einen Preis von rund 1.000 EUR an. Aufgrund der aktuell angespannten Beschaffungssituation bei elektronischen Bauteilen und Mikrochips ist die Verfügbarkeit für Ende 2021 geplant.

► Webseite www.inklang.de

► Weiterführende Informationen und zahlreiche Testberichte zu den Produkten von Inklang Lautsprecher finden Sie bei den Kollegen vom Likehifi.de Onlinemagazin