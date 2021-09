HIGH END Woche 2021: Die Highlights von Cyrus Audio – Cyrus XR-Serie

Anzeige

Heute unsere Neuheit im Rahmen des großen HIGH END Woche Spezials: Die neue XR-Serie vom britischen HiFi-Hersteller Cyrus Audio. Sie besteht aus sechs brandneuen Produkten: einen Vorverstärker und 2 integrierte Verstärker mit DACs, 2 CD-Player und ein externes Netzteil.

Nachdem die HIGH END Messe bereits im letzten Jahr abgesagt werden musste, fiel die ursprünglich auf 9. – 12. September 2021 in München terminierte HiFi-Messe erneut der Pandemie zum Opfer.

Die HIGH END 2021 Neuheiten von Cyrus Audio

Der britische Hersteller Cyrus Audio stellt seine neue XR-Serie vor, die bei der Markteinführung 6 brandneue Produkte umfasst. Einen Vorverstärker und 2 integrierte Verstärker mit DACs, 2 CD-Player und ein externes Netzteil. Mehr als ein Jahrzehnt Forschung und kumulative Entwicklung katapultieren die XR-Serie auf ein völlig neues Leistungsniveau.

Erst kürzlich wurden der Cyrus Audio i9-XR und CDi-XR in AUDIO TEST Nr. 05/21 mit „ausgezeichnet“ bewertet.

Cyrus Audio XR – Verstärker, CD-Player und Netzteil

Die neu konzipierten i9-XR- und i7-XR-Verstärker mit Relais-Eingangsschaltern und Schottky-Dioden sind effizienter bei verbesserter Impuls-Leistung. Die Fähigkeit der Verstärker das Musiksignal noch genauer zu rekonstruieren reduziert Verzerrungen deutlich. Eine wichtige neue Funktion der Verstärker der XR-Serie, sind die per Fernbedienung bequem vom Hörplatz aus anwählbaren DAC-Filter.

Beide neuen CD-Player der Cyrus XR-Serie verfügen über ein neues Netzteil-Design und speziell für diese CD-Player neu entwickelte Transformatoren, um ihr klassenführendes SE-CD-Laufwerk noch leiser zu machen.

CDt-XR und CDi-XR arbeiten beide mit zwei getrennten Mikroprozessoren. Ein Chip kümmert sich um die gesamte Benutzerschnittstelle und die interne Steuerung, während der zweite ausschließlich für die Steuerung des SE-Laufwerks zuständig ist. Dies verhindert, dass durch zusätzliche Arbeitsaufgaben des Prozessors wichtige Timing-Informationen gestört werden.

Die neue Re-Clocking-Schaltung des Laufwerks zur Jitterreduzierung ist gegenüber dem Vorgängermodell deutlich leistungsfähiger. Das Platinenlayout sowohl für den DAC-Bereich und den gesamten Signalweg durch den Player folgt neuen Flussrichtungs- und Rücklaufprinzipien. Weitere Verbesserungen sind neue Filterstufen und ein QXR-DAC der 2ten Generation, der speziell für CD auf 16Bit 44,1kHz optimiert wurde. Wie schon i9-XR und PRE-XR können auch beide Player mit dem zusätzlichen Netzteil PSU-XR klanglich aufgerüstet werden.

