HIGH END Woche 2021: Die Highlights von JBL – Classic-Series (u.a. JBL L100 Classic)

Die Audiomarke JBL aus den USA kann sich als waschechte HiFi-Ikone bezeichnen. Die JBL L100 Lautsprecher gehören zu den meist verkauften Lautsprechern der Historie. Nun erweckt der Hersteller diese Legende wieder zum Leben und stellt die JBL Classic Series vor. Teil 6 unseres großen HIGH END Woche 2021 Spezials.

[Werbung/Promotion] Nachdem die HIGH END Messe bereits im letzten Jahr abgesagt werden musste, fiel die ursprünglich auf 9. – 12. September 2021 in München terminierte HiFi-Messe erneut der Pandemie zum Opfer. Corona macht ein sicheres und vernünftiges Messegeschäft weiterhin unmöglich.

Gemeinsam mit unseren Redaktionskollegen vom AUDIO TEST Magazin, HDTV Heimkinomagazin und www.likehifi.de wollen wir den HiFi-Produktneuheiten trotz Ausfall der HIGH END 2021 wieder eine große Bühne bieten. So präsentieren Ihnen mit diesem XXL-Special exklusiv über 50 Produktneuheiten aus dem High-End- und HiFi-Bereich, die alle eine Premiere in München gefeiert hätten! Das als „HIGH END Woche 2021“ betitelte Spezial finden Sie in unseren Print-, Digital- und Onlinemagazinen sowie auf unseren Social-Media-Kanälen – schauen Sie also täglich bei uns vorbei.

Die HIGH END 2021 Neuheiten von JBL

Als Teil der Harman Luxury Audio Group steht JBL seit nun mehr als 75 Jahren für hochwertige Audio-Systeme. Gegründet im Jahr 1946 von James Bullough Lansing, sind es noch heute seine Initialen, auf denen der Markenname begründet ist. Aufgrund seiner einzigartigen Historie und der Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern, Produzenten und Audioingenieuren hat sich JBL über die Jahrzehnte hinweg zu einer Ikone entwickelt, die außergewöhnliche Hörerlebnisse für Musikbegeisterte auf der ganzen Welt kreiert.

Die JBL L100 Classic Lautsprecher bringen Retro-Flair ins Wohnzimmer.

JBL Classic Serie: 3 Retro-Lautsprechermodelle zur Auswahl

Seit geraumer Zeit verfolgt JBL den Ansatz, legendäre Audio-Systeme aus seiner Historie wieder auferstehen zu lassen. Mit der JBL Classic-Serie erweckt der Audio-Hersteller einen Klassiker der Lautsprechergeschichte wieder zum Leben: Die Modelle JBL L100, JBL L82 und JBL L52 (siehe Bild oben) zeigen sich als drei schicke Neuauflagen des legendären 3-Wege-Lautsprechers aus dem Jahr 1970, dem meistverkauften JBL-Lautsprecher aller Zeiten. Alle drei Modelle kombinieren das unverwechselbare Retro-Design bestehend aus klassischem Walnussholzfurnieren und Quadrex-Schaumstoff-Grill mit innovativer Audio-Technologie, die den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht werden.

Beim L100 Classic Studio Monitor setzt JBL auf die neu entwickelten JT025Ti1 25-mm-Titankalotten-Hochtöner. Die Kombination mit einem Waveguide mit akustischer Linse sorgt für die optimale Einbindung des direkt darunter liegenden JM125PC 125-mm-Mitteltöners. Den unteren Frequenzbereich übernimmt ein 1200FE 300-mm-Tieftöner. Beide Treiber bestehen aus weißem, reinen Zellstoff-Kegeln mit Gussrahmen. Damit behält der JBL L100 Classic alle Leistungsmerkmale des ursprünglichen Lautsprechers bei und punktet insbesondere mit einem außergewöhnlichen Dynamikbereich, Kontrast und sauberen Höhen sowie mit einem präzisen Bass mit hoher Wirkung.

Auch beim JBL L82 Regallautsprecher kommen modernste akustische Komponenten als 2-Wege-System zum Einsatz. Modernste Frequenzweichen runden die Ausstattung der JBL L82 Classic ab und garantieren im Zusammenspiel mit den aktuellen JBL-Schallgebern einen außergewöhnlichen Dynamik- und Kontrastbereich, hohe Ausgangsleistung und einen präzisen, druckvollen Bass. Der kompakte Lautsprecher steht mit hoher Detailauflösung und naturgetreuer Studiowiedergabe für eine zeitlose Akustik.

Mit dem L52 Classic fügte JBL der ikonischen Serie erst kürzlich einen weiteren Neuzugang hinzu. Dank seiner kompakten Größe bietet er eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel als Regallautsprecher oder als Table-Top, auf einem Stativ oder an der Wand. Diejenigen, die nicht ausreichend Platz für die größeren Classic-Modelle haben, müssen mit dem L52 Classic in Sachen Klang keine Kompromisse eingehen. Der Bass ist leistungsstark, der Ton ist dynamisch und das Klangbild außergewöhnlich groß, sodass die Lautsprecher ihren größeren Geschwistern in nichts nachstehen.

Neuzugang in der JBL Classic Series: Die JBL L52 Classic in den drei ikonischen Farben.

► Webseite www.jbl.com/specialtyaudio

► Weiterführende Informationen zu JBL Produkten finden Sie bei den Kollegen vom Likehifi.de Onlinemagazin