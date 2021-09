HIGH END Woche 2021: Die Highlights von Monitor Audio und Roksan

Anzeige

Die Monitor Audio Group stellt die Neuheiten von Monitor Audio und Roksan vor, die eigentlich in den kommenden Tagen auf der HiFi-Messe HIGH END in München hätten gezeigt werden sollen. Wäre die Messe nicht aufgrund des Coronavirus abgesagt worden.

[Werbung/Promotion] Nachdem die HIGH END Messe bereits im letzten Jahr abgesagt werden musste, fiel die ursprünglich auf 9. – 12. September 2021 in München terminierte HiFi-Messe erneut der Pandemie zum Opfer. Corona macht ein sicheres und vernünftiges Messegeschäft weiterhin unmöglich.

Gemeinsam mit unseren Redaktionskollegen vom AUDIO TEST Magazin, HDTV Heimkinomagazin und www.likehifi.de wollen wir den HiFi-Produktneuheiten trotz Ausfall der HIGH END 2021 wieder eine große Bühne bieten. So präsentieren Ihnen mit diesem XXL-Special exklusiv über 50 Produktneuheiten aus dem High-End- und HiFi-Bereich, die alle eine Premiere in München gefeiert hätten! Das als „HIGH END Woche 2021“ betitelte Spezial finden Sie in unseren Print-, Digital- und Onlinemagazinen sowie auf unseren Social-Media-Kanälen – schauen Sie also täglich bei uns vorbei.

Die HIGH END 2021 Neuheiten von Monitor Audio und Roksan

Monitor Audio verlegt die Präsentation seiner Neuheiten dieses Jahr von der HIGH END zu den Fachhändlern in Deutschland. Und das lohnt sich auch richtig, denn die Monitor Audio Group hat gleich zwei spannende Neuheiten im Programm, die Sie demnächst in entspannter Atmosphäre ausprobieren und testen können.

Monitor Audio präsentiert die 7. Generation Silver-Serie

Seit der Vorstellung im Jahr 1999 wurde die erfolgreiche Monitor Audio Silver-Serie von Generation zu Generation beständig weiterentwickelt – und über 20 Jahre Forschung und Entwicklung münden jetzt in der besten Silver-Serie, die es je gab: Der 7. Generation. Diese ist in drei edlen Echtholzfurnieren (Eiche Schwarz, Walnuss Natur und Esche) sowie zwei Lackvarianten (Schwarz Hochglanz und Weiß Seidenmatt) erhältlich und überzeugt auch sonst mit einem zeitlos modernen Design.

Die ganze Serie besteht dabei aus acht Lautsprechern. Zwei Kompaktlautsprechern und drei Standlautsprechern sowie – für Heimkinofreunde höchst interessant – einem Center-Lautsprecher, einem Dipol-/Bipol-Lautsprecher und Dolby Atmos-zertifizierten Aufsatzlautsprechern, die nahtlos auf die Silver 300 7G passen. Und wie klingen die Lautsprecher? Finden Sie es selbst heraus – beim autorisierten Monitor Audio-Fachhändler in Ihrer Nähe.

Die neue Silver Serie von Monitor in Schwarz Hochglanz.

► Weitere Informationen zur neuen Silver Serie von Monitor Audio finden finden sich hier bei den Kollegen von

► Weitere Informationen und zur Fachhändlersuche geht es unter www.monitoraudio.com/de oder auf der Webseite des deutschen Monitor Audio Vertriebs Pannes Vertriebs KG

Revolution bei Roksan – Einführung der Attessa-Serie

Der Name „Roksan“ ist untrennbar mit einer der Legenden im Plattenspielerbau verbunden; dem Roksan Xerxes. Intelligent konstruiert, klanglich überragend und auch optisch ein Highlight – und ein Klassiker aus dem Analogzeitalter. Und dann kommt Roksan Attessa: eine Serie aus insgesamt vier Geräten. Einem Stereovollverstärker mit integriertem D/A-Wandler und Bluetooth, einem Streamingvollverstärker, einem CD-Transport und – natürlich – dem zur Roksan Atessa Serie passenden Plattenspieler mit abschaltbarem, integrierten Phono-Vorverstärker.

Alle vier Roksan Geräte sind clever konstruiert und bestechen mit intelligenter Technik und einem cleveren Design, doch vor allem der Streamingvollverstärker ist einen ausführlicheren Blick wert. Neben soliden Leistungswerten (2x 130 Watt Sinusleistung an 4 Ohm) und den analogen und digitalen Anschlüssen ist das eigentliche Highlight die integrierte Streamingplattform. Während andere Hersteller oftmals ihr „eigenes Süppchen kochen“, setzt Roksan komplett auf den Branchenstandard und die Referenz im Streamingbereich: BluOS.

Dadurch ergibt sich nicht nur eine wahnsinnig große Auswahl an Streamingdiensten (u. a. Tidal, Deezer, Spotify, Qobuz, Amazon Music sowie Roon u.v.m.) und eine perfekte Bedienbarkeit per App und Fernbedienung, sondern auch Multiroom-Funktionalität mit bis zu 64 individuellen Zonen und Geräten, die ebenfalls BluOS an Bord haben.

Klingt spannend? Warten Sie ab, bis Sie die Kombination selbst einmal gehört haben. Und zwar beim Roksan-Fachhändler in Ihrer Nähe.

Die Roksan Attessa Serie besteht aus insgesamt vier Geräten. Hier abgebildet der Atessa Plattenspieler mit abschaltbarem, integrierten Phono-Vorverstärker sowie der Stereovollverstärker mit integriertem D/A-Wandler und Bluetooth. Dazu gibt es noch einen Streamingvollverstärker sowie einen CD-Transport.

► Weiterführende Informationen zur neuen Roksan Atessa Serie finden Sie hier

► Weitere Informationen und zur Fachhändlersuche geht es unter www.roksan.com oder auf der Webseite des deutschen Roksan Vertriebs Pannes Vertriebs KG