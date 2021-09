HIGH END Woche 2021: Die Highlights von Nubert – nuBoxx Lautsprecher

Anzeige

Der in Schwäbisch Gmünd ansässige Lautsprecherhersteller Nubert stellt seine neue Lautsprecher-Reihe nuBoxx vor. Diese hätte dieser Tage auf der HIGH END Messe in München Premiere vor großem Publikum gefeiert. Doch die HiFi-Messe wurde aufgrund der Corona-Situation gecancelt.

[Werbung/Promotion] Nachdem die HIGH END Messe bereits im letzten Jahr abgesagt werden musste, fiel die ursprünglich auf 9. – 12. September 2021 in München terminierte HiFi-Messe erneut der Pandemie zum Opfer. Corona macht ein sicheres und vernünftiges Messegeschäft weiterhin unmöglich.

Gemeinsam mit unseren Redaktionskollegen vom AUDIO TEST Magazin, HDTV Heimkinomagazin und www.likehifi.de wollen wir den HiFi-Produktneuheiten trotz Ausfall der HIGH END 2021 wieder eine große Bühne bieten. So präsentieren Ihnen mit diesem XXL-Special exklusiv über 50 Produktneuheiten aus dem High-End- und HiFi-Bereich, die alle eine Premiere in München gefeiert hätten! Das als „HIGH END Woche 2021“ betitelte Spezial finden Sie in unseren Print-, Digital- und Onlinemagazinen sowie auf unseren Social-Media-Kanälen – schauen Sie also täglich bei uns vorbei.

Die HIGH END 2021 Neuheiten von Nubert

Heute möchten wir Ihnen die große Neuheit des schwäbischen Lautsprecher-Herstellers Nubert vorstellen. Der hatte sich für die HIGH END nämlich auf die Vor-Ort Premiere seiner Einstiegslautsprecherserie nuBoxx gefreut. Die Dauerbrenner-Box von Nubert wurde für 2021 komplett überarbeitet. Wir haben alle Informationen zur Nubert nuBoxx für Sie aufbereitet:

Modern und clean kommt die neue nuBoxx Serie optisch daher.

Nubert nuBoxx – neue Lautsprecherserie

Über 25 Jahre nach ihrer Premiere stampft Nubert die beliebte nuBox-Lautsprecherserie ein – und sie im Spätsommer 2021 als nuBoxx mit Doppel-X wiederauferstehen. Die jüngste Generation haben die Boxenbauer aus Schwäbisch Gmünd von Grund auf neu entworfen, angefangen bei den nun wesentlich hochwertigeren Anschlussterminals über die eleganteren Gehäuse und moderneren Farbvarianten bis hin zu den weiterentwickelten Hochleistungstreibern.

Vor allem letztere zeichnen dafür verantwortlich, dass die neue nuBoxx-Baureihe nun noch ehrlicher, linearer und tiefer spielt als je zuvor. Beispielweise erreicht schon die nuBoxx B-30, das kleinere der beiden Kompaktmodelle, eine untere Grenzfrequenz von beeindruckenden 51 Hertz (bei minus drei Dezibel), das sind rund zehn Hertz mehr als ihre Vorgängerin. Dafür haben Nuberts Entwicklungsingenieure die hochwertige Treibertechnologie aus den hauseigenen Mittelklasse- und High-End-Serien nuLine und nuVero für die günstigere nuBoxx-Serie adaptiert. Der neue nuOva-B-Hochtöner und der B²-Tieftöner erreichen nun fast das gleiche Leistungsniveau wie die Chassis der High-End-Vorgänger – und das zu absolut verlockenden Tarifen.

Vor allem die beiden Standmodelle, die B-60 mit Zweieinhalb-Wege-Technologie, und die als vollwertiger Drei-Wege-Schallwandler ausgeführte nuBoxx B-70 versprechen ein überragendes Preis-Leistungs-Niveau. Mit der nuBoxx B-50 haben die Macher der „Ehrlichen Lautsprecher“ (Motto von Nubert) außerdem eine hoch interessante Multifunktionsbox im Programm, die liegend als potenter Centerspeaker und aufrecht aufgestellt als platzsparende Regalbox mit D’Appolito-Treiberanordnung überzeugt. Die BF-10 – das „F“ steht für Flach – ist speziell für die Wandaufhängung ausgelegt – perfekt für die dezente Beschallung eines Nebenraums oder auch als formschöner TV-Lautsprecher.

Von klein bis (nuBoxx BF-10) bis groß (nuBoxxB-70): Die neue nuBoxx Serie von Nubert.

Preise der nuBoxx

nuBoxx BF-10: 198 Euro / Stück

nuBoxx B-30: 228 Euro / Stück

nuBoxx B-40: 278 Euro / Stück

nuBoxx B-50: 298 Euro / Stück

nuBoxx B-60: 488 Euro / Stück

nuBoxx B-70: 698 Euro / Stück

Die Lautsprecher sind ab sofort direkt bei Nubert erhältlich.

► Weiterführende Informationen zur neuen Nubert nuBoxx Serie finden Sie hier

► Webseite www.nubert.de/nuboxx-serie