HIGH END Woche 2021: Die Highlights von TEAC – 701er Reference-Serie (Netzwerkplayer & Endstufe)

Anzeige

Das HIGH END Woche Spezial kommt nun zu einem Ende: Letztes Highlight ist die neue Reference Serie von TEAC. Das High-End-Audio-Duo besteht aus dem Netzwerkplayer TEAC UD-701N und der Endstufe AP-701.

[Werbung/Promotion] Nachdem die HIGH END Messe bereits im letzten Jahr abgesagt werden musste, fiel die ursprünglich auf 9. – 12. September 2021 in München terminierte HiFi-Messe erneut der Pandemie zum Opfer. Corona macht ein sicheres und vernünftiges Messegeschäft weiterhin unmöglich.

Gemeinsam mit unseren Redaktionskollegen vom AUDIO TEST Magazin, HDTV Heimkinomagazin und www.likehifi.de wollen wir den HiFi-Produktneuheiten trotz Ausfall der HIGH END 2021 wieder eine große Bühne bieten. So präsentieren Ihnen mit diesem XXL-Special exklusiv über 50 Produktneuheiten aus dem High-End- und HiFi-Bereich, die alle eine Premiere in München gefeiert hätten! Das als „HIGH END Woche 2021“ betitelte Spezial finden Sie in unseren Print-, Digital- und Onlinemagazinen sowie auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs tägliche Reinschauen und freuen uns dann endlich auch auf ein Wiedersehen in leibhaftiger Form auf der HIGH END Messe 2022 im Mai nächsten Jahres in München.

TEAC präsentiert neue 701er Reference-Serie mit Netzwerkplayer und Endstufe

Anspruchsvolle Hifi-Enthusiasten können sich freuen, der Netzwerkplayer UD-701N des japanischen Traditionsherstellers für High-End-Audio-Lösungen TEAC kann schon bald in heimischen Wohnzimmern Einzug finden. Das elegante Duo der neuen Modelle der Reference Serie, der Netzwerkplayer TEAC UD-701N und die Endstufe TEAC AP-701, wird ab Anfang Oktober lieferbar sein.

Der TEAC UD-701N stellt dabei das neue Spitzenmodell unter den Netzwerkspielern von TEAC dar. Das Allround-Gerät wird die Basis für Top-Audiosysteme und lässt das Herz von Audio-Liebhabern höher schlagen. Es kombiniert USB-DAC-Funktionen, Netzwerkplayer, analogen Vorverstärker, Kopfhörerverstärker sowie weitere Funktionen auf höchstem Niveau. Statt eines generischen DAC-IC findet ein neu entwickelter, diskreter TEAC ΔΣ (Delta Sigma) DAC Platz, der aus diskreten Schaltungen besteht und einen FPGA mit Original-TEAC-Algorithmen verwendet. Dadurch werden analoge Signale mit hoher Audioqualität ausgegeben. DSD-Signale werden unverändert übertragen, während PCM-Signale nach Durchlauf eines ΔΣ-Modulators und Umwandlung in 1-Bit-Signale übertragen werden. Das Ergebnis: Ein perfekt klares Klangfeld, das speziell dem diskreten Aufbau zu verdanken ist. Auch die beliebten AAC-, Qualcomm aptX- und SBC-Codecs werden unterstützt, sodass eine hochwertige drahtlose Wiedergabe von Musik auch per Smartphone und digitalen Audioplayern möglich ist.

Der neue TEAC UD-701N ist das neue Spitzenmodell unter den Netzwerkspielern von TEAC.

Der TEAC AP-701 Stereo/Mono-Verstärker vereint alle in einer Endstufe gewünschten Elemente auf hohem Niveau und setzt damit einen neuen Standard. Die extravagante Schaltung verfügt dank unabhängigen Ringkern-Netzteiltransformatoren und zwei Ncore-Modulen über eine komplette Dual-Mono-Struktur vom Eingang bis zum Ausgang. Dadurch werden Interferenzen zwischen dem linken und dem rechten Signal verhindert und eine hervorragende Kanaltrennung erreicht. Dies ermöglicht eine satte Audiowiedergabe, die eine größere Klangbühne und einen dreidimensionalen Klang bietet.

Das Besondere: Trotz der hohen Leistung der AP-701 Endstufe wurde ein lüfterloses Design realisiert. Dank einer für den Luftstrom berechneten Platinenplatzierung und einer präzisen Anordnung der Luftein- und -auslässe wird die Wärmeableitung durch die Befestigung der Verstärkermodule direkt an der Bodenplatte erhöht. Durch die Loslösung von Transformatoren mithilfe einer schwimmenden Struktur werden zudem Vibrationen vermieden, welche die Klangqualität beeinflussen könnten.

Neue Endstufe in der Reference Serie: TEAC AP-701 Stereo/Mono-Verstärker

Preis und Verfügbarkeit

Beide TEAC HiFi-Komponenten gibt es ab Anfang Oktober 2021 im autorisierten Fachhandel. Den TEAC UD-701N und TEAC AP-701 wird es sowohl in schwarz als auch silber geben. Die UVP des UD-701N liegt bei 3.499 Euro, der AP-701 liegt bei 2.999 Euro.

► Webseite: www.teac-audio.eu

► Weiterführende Informationen und zahlreiche Testberichte zu den Produkten von TEAC finden Sie bei den Kollegen vom Likehifi.de Onlinemagazin