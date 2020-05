Kathrein bringt Digitalradio-Serie auf den Markt

Noch im nächsten Monat wird Kathrein DS Neuland betreten: Der Hersteller wird im Juni eine DAB-Plus-Radioserie auf den Markt bringen.

Das Line-up an DAB-Plus-Radios von Kathrein DS wird zunächst drei Modelle umfassen: Das Premiummodell DAB+ 100 highline, den praktischen DAB+ 10 tower und das kleine DAB+ 1 mini. Ersteres ist ein Professionelles Stereo-All-in-One-System. Es verbindet Internet-/DAB Plus/UKW-Radio in einem Tuner, hat neben Bluetooth auch ein CD-Laufwerk und bietet Zugang zu den wichtigsten Streamingdiensten (Spotify, Napster, Deezer, etc.). Im Zentrum der Bedienelemente des wie ein klassisches Boombox-System daher kommenden Geräts prangert ein hintergrundbeleuchtetes 3,2″-Farbdisplay. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Aufnahmefunktion auf SD-Karten bzw. USB.

DAB+ 10 tower

Der tragbare Digitalradio steht seinem horizantal angeordneten Pendant in puncto Abmessungen in Nichts nach. Das Internet-/DAB Plus/UKW-Radio, bietet ebenfalls Bluetooth, wobei ein CD-Laufwerk hingegen fehlt. Das hintergrundbeleuchtete Display hier 2,4 Zoll groß ist, Beim DAB+ 10 tower ist der Batterie-/Akku-Ladeschacht schaltbar.

DAB+ 1 mini

Das kleine DAB Plus/UKW-Radio ist die kompakte Lösung in dem Trio. Das „Mini“ hat vielleicht die abgespecktesten Features auf der technischen Seite, dafür gibt es vier Designs zu Auswahl (Holz, Holz hell, weiß und silber). Auch das kleinste Modell bietet Bluetooth für drahtloses Audio-Streaming, eine externe Antennenbuchse und einen integrierten Akku. Das OLED-Display und die vier um einen Drehregler angebrachten Bedienelementen machen sogar den aufgeräumtesten Eindruck unter allen Modellen.

DAB+ 1 mini

