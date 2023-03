Loewe stellt neue Soundbar mit integriertem AV-Receiver vor

Anzeige

Die neue Soundbar klang bar3 mr von Audio-Hersteller Loewe lässt sich modular zum 5.1-Heimkino erweitern samt integriertem AV-Receiver und Unterstützung von Multiroom-Audio.

Loewe erweitert sein Audioportfolio mit der Soundbar Loewe klang bar3 mr – einem 3.1-Kanal Sound-System, das Multiroom-Audio mit sieben Front-Lautsprechern und zwei Subwoofern bietet. Laut Hersteller lässt sich die Soundbar zu einem 5.1-Kanal-Heimkino erweitern. Dazu wirbt Loewe mit seiner verlust- und latenzfreien Wireless-Digital-Audiolink-(WDAL 2.0)-Technologie sowie mit dem integrierten AV Receiver samt Vorverstärkerausgang und Cinch-Buchsen.

Neue Loewe-Soundbar kommt mit integrierten Subwooferns

So beschreibt Loewe, dass die klang bar3 mr als symmetrisch aufgebautes 3.1-System links und rechts über jeweils einen Hochtöner- und einen Breitband-Lautsprecher vefügt sowie über zwei Breitband-Lautsprecher und einen Hochtöner als Center. Zudem sind an der Oberseite zwei Subwoofer integriert. Die Gesamtmusikleistung soll 360 Watt betragen.

Die Möglichkeit zur modularen Erweiterung der klang bar3 mr ist laut Herstellerangaben nicht nur mit hauseigenen Audio-Produkten von Loewe realisierbar, sondern auch mit den Produkten anderer Hersteller. Insgesamt können zwei Front-Lautsprecher, zwei Rear-Lautsprecher und ein Subwoofer zusätzlich angeschlossen werden, so Loewe.

©Loewe – Die klang bar3 mr lässt sich laut Loewe modular zu einem 5.1-System erweitern

So soll sich beispielsweise mit Lautsprechern aus der „klang mr“-Serie per Funk ein 5.1-System umsetzen lassen. Sobald andere Lautsprecher als Frontlautsprecher hinzugefügt werden, fungieren die integrierten Frontlautsprecher der Soundbar dann automatisch als Center-Lautsprecher. Über die Verbindung mit dem integrierten 5.1-AV-Receiver (Cinch-Buchsen am Vorverstärkerausgang) sei auch die Kompatibilität mit kabelgebundenen Lautsprechern und somit auch mit Geräten anderer Hersteller gegeben.

Loewe klang bar3 mr ab April verfügbar

Die Loewe klang bar3 mr unterstützt Dolby Atmos, DTS:X, Multiroom mit DTS Play-Fi und Loewe Wireless-Digital-Audiolink. Per Kabel am AV-Receiver angeschlossene Lautsprecher aktiviert die Soundbar automatisch.

Drei HDMI-Anschlüsse, eARC, 4K-Pass-Through und ein optischer Eingang (Toslink) ermöglichen nach Angaben von Loewe auch die Verbindung mit UHD-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen. Die Soundbar Loewe klang bar3 mr ist ab April verfügbar für eine unverbindliche Preisempfehlung von 999 Euro.

Aktive 3.1 Dolby Atmos Soundbar mit integriertem Subwoofer

360 Watt Musikgesamtleistung

Unterstützung von Dolby Atmos, DTS HD, DTS:X und DTS Virtual:X

Erweiterbar zum 5.1-Heimkino über Loewe Wireless Digital Audiolink

Multiroom-Audio mit Apple AirPlay 2, Chromecast built-in und DTS Play-Fi

Integrierter 5.1-Heimkino-AV-Receiver für externe Aktivlautsprecher

Abmessungen 950 x 68 x 160 mm

Verfügbar ab April im Fachhandel

UVP 999 Euro

Quelle: Loewe

Bildquelle: Loewe Klang bar3 m3: Loewe