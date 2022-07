Made in Germany: HDSX TV-Sound-Optimierung jetzt mit HDMI

Anzeige

Ein Jahr nach Release des kleinen Geräts gegen Lautstärkeschwankungen beim Fernsehen bringt Kronoton als Ad-On in der HDMI-Variante mit HDSX.360 eine weitere Neuheit zur Sound-Optimierung per HDMI

Die Klangschmiede aus Norddeutschland erweitert damit die technische Installationsmöglichkeit des HDSX TV Sound Optimizers. Dieser sorgt für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Dialoge beim Fernsehen und Streamen.

Jetzt können Fernseher und externe Lautsprechersysteme auch per HDMI ARC-Verbindung mit dem Optimizer verbunden werden. Nebeneffekt: Es wird nur noch eine Fernbedienung zum Steuern benötigt. Herzstück des HDSX TV Sound Optimizers ist seine patentierte Technologie HDSX (High Definition Sound Expansion).

Dank „HDSX.speech“ sollen Dialoge deutlich zu verstehen sein und sich von Hintergrundmusik und Geräuschen absetzen. „HDSX.volume“ sorgt zusätzlich für gleichmäßige Lautstärke innerhalb von Filmen oder auch beim Umschalten beispielsweise zwischen TV- oder Streaminginhalten.

Ein weiteres Highlight der HDMI-Version des HDSX TV Sound Optimizers ist die erstmals integrierte und veröffentlichte Technologie „HDSX.360“. Sie erzeugt einen virtuellen 3D-Sound. Dialoge sollen damit konstant und klar aus der Mitte erscheinen, während Musik und Geräusche sich geordnet im Raum verteilen. Der Hersteller wirbt damit, dass „HDSX.360“ erstmals großen Kinoklang aus wenigen Lautsprechern – beispielsweise einer Soundbar – erklingen lassen soll.

Innovation made in Germany

„Normalerweise geht die Sprachverständlichkeit bei virtuellem Surround- und 3D-Klang drastisch zurück. Wir wollten einen Standard schaffen, der großen Kinoklang aus wenigen Lautsprechern im Wohnzimmer mit klaren Dialogen verbindet und haben mit HDSX.360 eine völlige Neuentwicklung zur Lösung dieses Problem kreiert.“ D Gunnar Kron, Geschäftsführer und Chef-Entwickler von Kronoton

Jetzt auch parallel für digitalen Multikanalton nutzbar

Zwischen TV und Soundbar, AV-Receiver oder HiFi-Anlage gesteckt, arbeitet der HDSX TV Sound Optimizer im Tonformat PCM 2.0 und damit in unkomprimierter Soundqualität. Für alle, die gelegentlich einen Film in 5.1, DD+ oder Atmos erleben möchten, bietet die HDMI-Variante des HDSX TV Sound Optimizers den „Passthrough“-Modus: Per Knopfdruck können digitale Mehrkanalformate unkompliziert parallel genutzt werden.

Sound Optimierung per HDMI als technische Alternative

Mehrere Patente bilden die Basis diverser Sound-Technologien von Kronoton.

„Der HDSX TV Sound Optimizer löst ein Problem, das viele in ihrer Fernseh- oder Streamingsituation kennen. Das bestätigen uns unsere vielen Kunden, die uns unglaubliche Bewertungen auf unseren Shopping-Portalen schenken. Immer wieder hatten wir die Nachfrage, ob wir nicht auch statt der Toslink-Verbindung, die unsere erste Variante des Optimizers hat, eine HDMI-Verbindung anbieten können. Das haben wir aufgegriffen und somit eine sinnvolle Ergänzung geschaffen.“ Gunnar Kron

Je nach vorhandener technischer Ausstattung können TV und externes Soundsystem nun per HDMI ARC oder Toslink verbunden werden.

Die erste Lieferung des HDSX TV Sound Optimizer HDMI ARC erwartet Kronoton im Oktober 2022. Ab heute ist diese Variante ausschließlich im eigenen Shop zum Early Bird Preis von 109 Euro statt 139 Euro (UVP) vorbestellbar.