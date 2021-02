Neue Preise für Nubert-Produkte

Anzeige

HiFi-Hersteller Nubert sieht sich zu Anpassungen in der Preispolitik gezwungen. Die neuesten Produkte des Hauses sind zunächst nicht betroffen.

Sowohl Beschaffungskosten für Rohstoffe und Bauteile als auch die Transport- und Fertigungskosten seien in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen, vor allem auch für die in Deutschland und den Nachbarländern hergestellten Waren. Allein der Weltmarktpreis für Kupfer, eine der wichtigsten Ressourcen der Elektronikbranche, hat seit Januar 2020 rund 25 Prozent zugelegt. Dies verteuere beispielsweise Weichenbauteile wie Spulen, aber auch Lautsprecherkabel erheblich. Die Frachtkosten für Bestellungen in Übersee haben sich teilweise sogar verfünffacht.

Das alles führt dazu, dass einige Produkte aus dem aktuellen Nubert-Lineup nicht mehr kostendeckend angeboten werden – nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für die Partnerunternehmen.

Neue Preise bei Nubert gelten ab sofort

Ab Feburar gelten deshalb neue Listenpreise für Nubert Lautsprecher, HiFi-Elektronik und Zubehör. Die Verkaufspreise werden jedoch nicht durchgehend erhöht, sondern die Anpassung individuell für jedes Produkt berechnet. Die Neuvorstellungen der vergangenen Wochen bleiben im Preis stabil. Man sieht sich beim Hersteller aber dazu gezwungen, zumindest einige Stückpreise um ein paar Prozentpunkte zu heben.

Man bemühe sich bei diesem Schritt um maximale Transparenz gegenüber den Kunden, so Nubert. Die notwendige Anpassung kündigt man deshalb auch vorab im Online-Shop sowie Newsletter an.