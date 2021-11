Nubert stellt Soundbar nuBoxx AS-425 max vor

Anzeige

Das neueste Sounddeck der schwäbischen Akustikexperten Nubert soll mit klarer Sprachausgabe, plastischer Klangbühne und Musikwiedergabe in überzeugender HiFi-Qualität brillieren.

Mit der nuBoxx AS-425 max stellt Nubert der von Stiftung Warentest im vergangenen Jahr als Testsiegerin ausgezeichneten AS-225 eine voluminösere und klangkräftigere Alternative zur Seite, welche ein noch anspruchsvolleres Publikum begeistert. Dank Decoding-Funktion, Dialogfokus, Panoramaeffekt und einfacher Steuerung über die TV-Fernbedienung sollen Fernsehen, Filmegucken, Spielen und Musikhören mit der nuBoxx AS-425 max mehr Spaß machen.

Zwischen nuBox AS-225 und AS-3500

Die nuBoxx AS-425 max ordnet sich als vierte Soundbar im aktuellen Lineup der Schwaben zwischen der Stiftung-Warentest-Siegerin nuBox AS-225 und der großen nuPro AS-3500 ein. Das geradlinige Design orientiert sich an der nuBoxx-Serie, die Technik eher an der großen Schwester der nuPro-Reihe. Die Debütantin fällt etwa 50 Prozent breiter aus als die kompaktere AS-225. Damit bietet sie auch Fernsehern jenseits von 40 Zoll Diagonale sicheren Stand sowie Platz für vier statt zwei Tiefmitteltöner. Angetrieben von einem Digitalverstärker mit 160 Watt Leistung soll die AS-425 max ein volleres Klangbild mit tieferen Bässen und einem noch plastischeren Stereopanorama erzeugen.

Wie die nuPro AS-3500 will die neue nuBoxx-Soundbar mit der Voice+-Funktion für bessere Sprachverständlichkeit sowie mit der bewährten Nubert Hörizonterweiterung für ein breiteres Bühnenbild punkten, das insbesondere die Musikwiedergabe aufwerten soll. Dazu kommen Dolby- und DTS-Decoding für Blu-ray-Filme, Videogames oder Streaming-Sendungen via Netflix & Co.

Anschlüsse für Streaming-Sticks und Receiver

Dank des integrierten Bluetooth-Empfängers mit Support für aptX HD, AAC und aptX Low Latency lassen sich Songs ganz einfach drahtlos und in hochauflösender Qualität vom Smartphone oder Tablet zuspielen. An den analogen und digitalen Eingängen finden weitere HiFi- und Heimkinogeräte wie Netzwerk-Receiver, Streaming-Sticks oder Spielkonsolen Anschluss.

Weil die Verbindung zum Fernseher über ein HDMI-Kabel zum (e)ARC-Eingang erfolgt, werden nicht nur Ton-, sondern auch Steuerdaten übertragen. Somit lassen sich Grundfunktionen wie die Lautstärkeregelung auch über die TV-Fernbedienung erreichen. Für detailliertere Einstellungen wie die mehrstufige Bass- und Höhenregelung liegt der nuBoxx AS-425 max ein hochwertiger Signalgeber bei.

Die nuBoxx AS-425 max ist ab sofort zum Preis von 668 Euro im Nubert Direktvertrieb verfügbar. Vorbestellungen werden seit kurzem ausgeliefert. Die technischen Daten der Soundplate folgen direkt im Anschluss; ausführlichere Angaben finden sich auf der Produktseite im Nubert Web-Store.

Bestückung: 2 x Hochtöner mit 25-mm-Seidengewebekalotte, 4 x Tief-/Mitteltöner mit 118-mm-Polypropylenmembran

Frequenzgang (± 3 dB): 36 – 22.000 hz

Nennleistung: 4 x 40 W

Musikleistung: 4 x 55 W

Stand-by Leistungsaufnahme: ca. 0,5 W

Eingangsempfindlichkeit: 0,3 V

Max. Input: 3,0 V

Anschlüsse: HDMI mit ARC, eARC und CEC, Stereocinch, S/PDIF, Toslink, Sub-Out, Bluetooth-Empfänger mit aptX-HD- & AAC-Support (Bluetooth 5)

Decoding: Dolby Digital (AC3), DTS Digital Surround, PCM bis 192 kHz/24 bit

Abmessungen (H x B x T): 12,9 x 86 x 33/34 cm

Gewicht: 15,2 kg

Ausführungen: Weiß-Eisgrau oder Schwarz-Graphit; Front lackiert, Seiten foliert

