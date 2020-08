Sennheiser feiert Jubiläum mit limitierter Auflage von Kopfhörern

Anzeige

Zu seinem 75-jährigen Bestehen bringt Sennheiser eine Special Edition der zweiten Generation der Momentum True Wireless Kopfhörer heraus.

Ganz in schwarz und mit dem ursprünglichen Sennheiser-Logo auf Kopfhörern und Transportbox präsentiert sich die Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition. Die Jubiläumsausgabe sei ein Dankeschön an die Kunden und eine Hommage an das Familienunternehmen, heißt es in einer Mitteilung von Sennheiser. Das Unternehmen wurde 1945 von Prof. Dr. Fritz Sennheiser in einem Bauernhaus bei Hannover gegründet.

Die Special Edition der Momentum True Wireless 2 Kopfhörer enthalten 7-mm-Treiber, die Stereoklang mit einem breiten Akustikspektrum erzeugen sollen. Ein eingebauter Equalizer und Sennheisers Smart Control App sollen für ein individuelles Hörerlebnis sorgen. Die Kopfhörer verfügen zudem über Active Noise Cancellation (ANC), um Umgebungsgeräusche zu unterdrücken. Es gibt aber auch eine Transparent Hearing-Funktion, um die Geräusche doch einzublenden.

Die Akkulaufzeit der Kopfhörer beträgt laut Hersteller sieben Stunden und kann per mitgelieferter Transportbox auf bis zu 28 Stunden verlängert werden. Ansonsten verfügt die Jubiläumsausgabe über die gleichen Features wie die Standardausgabe – etwa Touch-Bedienelemente, Sprachsteuerung und Smart-Pause-Funktion.

Die Momentum True Wireless 2 Anniversary Edition ist ab 8. September in den Filialen und im Webshop von Sennheiser für 299 Euro erhältlich.