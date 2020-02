Ariane-Trägerrakete startet mit zwei Satelliten an Bord

Die europäische Trägerrakete Ariane 5 hat zwei Telekommunikationssatelliten ins All gebracht.

Europas Raumfahrt-Lastesel hob am späten Dienstagabend deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou ab, wie der Betreiber Arianespace mitteilte. Der Weltraumbahnhof liegt im südamerikanischen Französisch-Guayana.

An Bord der Rakete waren die beiden Satelliten JCSAT-17 und GEO-KOMPSAT-2B. JCSAT-17 ist ein geostationärer Kommunikationssatellit. Er soll flexible Kommunikationsdienste mit hoher Bandbreite in Japan und umliegenden Regionen bereitstellen. Seit 1989 hat Arianespace nach eigenen Angaben durchschnittlich einen japanischen Satelliten pro Jahr ins All gebracht. Den GEO-KOMPSAT-2A-Satelliten bringt Arianespace für die südkoreanische Regierung in den Weltraum. Er soll die Umwelt überwachen und wurde zur Beobachtung der Luft und Ozeane gebaut.