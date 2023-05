Virgin Orbit macht nach misslungenem Raketenstart endgültig dicht

Anzeige

Nach einem gescheiterten Satellitenstart in diesem Jahr stellt das Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit seinen Betrieb ein.

Das teilte das im US-Bundesstaat Kalifornien ansässige Unternehmen des britischen Geschäftsmanns Richard Branson am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Das Anlagevermögen werde an vier Käufer veräußert, die sich in einem Bieterwettbewerb durchgesetzt hatten. Dem britischen Sender Sky News zufolge ging der Großteil des bisherigen Hauptquartiers an den Konkurrenten Rocket Lab USA.

Anlagevermögen von Virgin Orbit geht an vier Käufer

Das 2017 gegründete Unternehmen habe es geschafft, „erhebliche Meilensteine und bleibende Beiträge zum Fortschritt von Satellitenstarts in den USA und Großbritannien zu leisten“, hieß es in der Mitteilung weiter. Virgin Orbit war maßgeblich an dem Versuch beteiligt, Anfang dieses Jahres den ersten Satelliten von britischem Boden aus in die Umlaufbahn zu befördern. Ein Flugzeug brachte die Trägerrakete zunächst in große Höhe, bevor sie gestartet wurde.

Die Mission scheiterte aber (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Im April wurde in den USA Insolvenz angemeldet.