Virgin Orbit plant heute ersten Weltraum-Raketenstart von britischem Boden

Diesen Montag soll erstmals von britischem Boden aus eine Rakete in den Weltraum starten. Wie das Partnerunternehmen der britischen Weltraumbehörde, Virgin Orbit, am Freitag bestätigte, soll die Mission mit dem Namen „Start Me Up“ am Abend um 23.16 Uhr MEZ beginnen.

Alle Tests seien erfolgreich verlaufen, hieß es in der Mitteilung. Ob der anvisierte Termin eingehalten werden könne, hänge aber von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel dem Wetter ab. Die Mission sollte eigentlich schon vor Weihnachten starten, musste aber wegen technischer Probleme verschoben werden.

Virgin Orbit bringt Rakete am Rumpf eines Jumbojets in die Lüfte

Die Rakete ist gut zu sehen: Ein Jumbojet von Virgin Orbit im Tersteinsatz. © Virgin Orbit

Die Rakete, die zunächst mit einem Flugzeug am Spaceport Cornwall abheben wird, bevor sie aus eigener Kraft weiterfliegt, soll mehrere staatliche und kommerzielle Kleinsatelliten in die Umlaufbahn bringen. Mit dem ersten Satellitenstart von britischem Boden beginne eine neue Weltraum-Epoche für Großbritannien, sagte der stellvertretende Chef der UK Space Agency, Ian Annett, der Mitteilung zufolge.

Das werde neue Karrieremöglichkeiten schaffen, zu höherer Produktivität führen und die nächste Generation von Weltraum-Profis inspirieren, so Annett weiter. (dpa/bey)

