1. SATELLIT CONVENTION startet jetzt am 10. Oktober

Treffen Sie unsere Redaktion! Die Zeitschriften DIGITAL FERNSEHEN und SATELLIT sowie die Redaktion von digitalfernsehen.de präsentieren mit der 1. SATELLIT CONVENTION 2020 im Oktober einen Tag der offenen Tür.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Eigentlich wollten wir Sie am kommenden Samstag in Leipzig begrüßen, wollen unser Treffen aber aufgrund der aktuellen Empfehlungen der Gesundheitsbehörden verschieben. Am Samstag, den 10. Oktober haben Sie nun die Möglichkeit, sich selbst über die neueste Technik beim Sat-Empfang zu informieren, mit Gleichgesinnten zu fachsimplen und mit der DF-Redaktion Erfahrungen auszutauschen. Auf unserer kleinen Fachmesse möchten wir unseren Lesern alle Neuheiten rund um die Themen Empfang und Technik zeigen. Zusätzlich bieten Workshops die Möglichkeit, sich direkt vor Ort im Leipziger Auerbach Verlag mit neusten Trends und Produkten vertraut zu machen.

Blick in die Redaktion

Nicht nur Technik steht auf dem Programm: Das Treffen zwischen Sat-DXern, Multimedialiebhabern und Radiofreunden steht im Vordergrund unserer Veranstaltung. Neben DF-Chefredakteur Ricardo Petzold freuen sich auch Herausgeber Florian Pötzsch und Sat-Experte Thomas Riegler auf die Gespräche und den Austausch mit den Lesern. Wir freuen uns auf Fachsimpeleien und ein Wiedersehen in familiärer Atmosphäre, wollen Probleme analysieren und Tipps weitergeben. Auch Hobbybasteleien sind gern gesehen. Wer das eigens gedrehte LNB-Feedhorn vorstellen oder seine eigene Motorsteuerung präsentieren möchte hat dazu auf der SATELLIT CONVENTION die Möglichkeit.

Hersteller vor Ort

Ausgewählte Hersteller aus dem Bereich Satellitenempfangsequipment werden zur ersten SATELLIT CONVENTION zudem ihre Produkte aus den Gebieten Sat-Empfang, Sat-Verteilung und Multimediatechnik präsentieren. Dank der Nähe zum Besucher sind dabei Gespräche direkt mit den Fachleuten, individuelle Beratung aber auch das Anfassen und Ausprobieren der Produkte möglich.

Testgeräteflohmarkt

Ein kleiner Flohmarkt bietet Ihnen die Möglichkeit, für den kleinen Geldbeutel den passenden Zweit- oder Drittreceiver, LNBs oder Multischalter aus unserem großen Archiv von Testgeräten zu erwerben. So können Sie sich auch das eine oder andere Schnäppchen für zu Hause mitnehmen. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie!

Wann? Samstag der 10. Oktober 2020 von 10-18 Uhr

Wo? Alte Handelsdruckerei, Auerbach Verlag und Infodienste GmbH – Oststraße 40-44 – 04317 Leipzig

Eintritt frei!