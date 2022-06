Alexa erweckt die Toten: Neue Sprachfunktion setzt Maßstäbe

Auf der kürzlich abgehaltenen „re:Mars“ Konferenz erläuterte Amazons Vizepräsident eine neue Alexa Sprachfunktion, die anhand kurzer Stimmaufnahmen weit längere Inhalte erzeugen soll.

Diese Woche, vom 21. bis 24. Juni läuft in Las Vegas Amazons „re:Mars“ Konferenz. Das Akronym M.A.R.S. steht dabei für die Schlagworte „Machine learning“, „Automation“, „Robotics“ sowie „Space“, zu deutsch maschinelles Lernen, Automatisierung, Robotik und Weltraum.

Im Zeichen dieses Banners stellen Experten auf dieser Veranstaltung den Stand aktueller und zukünftiger Technologien vor.

Rohit Prasad von Amazon gab dabei erste Details zu einer künftig erscheinenden Sprachtechnologie preis. Die Software „Alexa“, die aktuell auf verschiedenen von Amazons „Echo“-Geräten läuft, soll dabei aus kurzen Sprachaufnahmen deutlich längere Abfolgen berechnen und ausgeben können.

„This required inventions where we had to learn to produce a high-quality voice with less than a minute of recording versus hours of recording in the studio“

Rohheit Prasad, Amazon