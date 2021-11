AVM: Erste Fritzbox schon mit 7.30-Update

Anzeige

In letzter Zeit rollt AVM das FritzOS-Update 7.29 auf immer Fritzbox-Modellen aus. Nun bekommt ein Router sogar schon die Version 7.30.

Im Gegensatz zum vorherigen Update auf 7.29 gibt es dieses Mal aber nicht so umfangreiche Innovationen (genauere Informationen siehe unten). So ist zuletzt beispielsweise die WLAN- und System-Stabilität verbessert worden. Die Version 7.30 kommt also eher wie ein Update fürs Update daher. Das neueste Feature ist dabei die Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar. AVM weist zudem ausdrücklich daraufhin, dass das Update nur für die Fritzbox 3490 gedacht ist.

Internet:

Verbesserung Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen Verbesserung Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt Neu Vorfahrt im Homeoffice – Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar

USB:

Behoben Kompatibilität mit MacOS 12.0 „Monterey“ verbessert

Kompatibilität mit MacOS 12.0 „Monterey“ verbessert Behoben Kompatibilität mit einigen älteren Geräten (Drucker, Scanner) verbessert

Achtung: Diese Firmware ist nur für Fritzbox 3490 geeignet

Lesen Sie bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel zum FritzOS-7.29-Update mit konkreten Angaben zu den umfangreichen Neuerungen.

Quelle: AVM

