„Connect!“: Das ist die Shortlist für den Smart TV Award

Die Deutsche TV-Plattform und die Medientage München haben die Shortlist für den neuen Smart TV Award bekanntgegeben. Im Juni wird der Preis verliehen.

Eine fünfköpfige Jury bestehend aus Christine Gebhard (film-tv-video.de), Prof. Dr. Heidi Krömker (TU Ilmenau), Jan Möllendorf (defacto x), Jürgen Sewczyk (Eutelsat) und Torsten Zarges (DWDL) hat aus 70 Einreichungen die jeweils drei Nominierten in 5 Kategorien ausgewählt. Am 23. Juni sollen dann besondere Innovationen, Apps und Services rund um das Thema Smart TV prämiert werden. Der Award wird vom MedienNetzwerk Bayern unterstützt.

Der „Connect! Smart TV Award“ wird ausschließlich online verliehen. Talks zu Branchen-Insights sollen in die Preisverleihung integriert werden. Das weitere Programm der Konferenz „Connect! The Future of TV“ soll während der Medientage München im Oktober stattfinden.

Das sind die Nominierten für den „Connect! Smart TV Award“:

Like2Use – Beste User Experience

ProSiebenSat.1 Digital: HbbTV Recommendation Engine für personalisierte Empfehlungen

Sky Deutschland: Sky Q

Telekom Deutschland: MagentaTV

Feels like Magic – Beste technologische Innovation

Bayerische Medien Technik: Fernsehen für ALLE – voll inklusiv mit HbbTV

Panasonic Business Support Europe: HbbTV OpApp Implementierung

Zattoo Deutschland: Zattoo Plattform Smart TV Entwicklung

Kategorie 3: Loud & Clear – Beste Marken Performance

FUNKE Digital TV Guide: TV DIGITAL für Samsung Smart TV

ProSiebenSat.1 Digital: Interaktives TVEvent: „Can You Survive Moon?“

PHD Germany, SEAT Deutschland: CUPRA Smart TV App

Good2CU – Bestes Special Interest Angebot

Telekom Deutschland: MagentaSport – KonferenzAlarm

EXARING: waipu.tv

Pluto TV Europe: Pluto TV

All Eyes on you – Bester Newcomer

NiedersachsenRock 21: RADIO 21 TV

RTL2 Fernsehen: Quick Polls im Namen von RTLZWEI RED

Bayerische Medien Technik: Fernsehen für ALLE – voll inklusiv mit HbbTV