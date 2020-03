„Connect! The Future of TV“ verschoben

Die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus betreffen auch das Medientage Special „Connect! The Future of TV“, das am 22. April 2020 stattfinden sollte.

„Vor dem Hintergrund der nicht kalkulierbaren Entwicklung auch über Ostern hinaus, ist eine Durchführung des Events nicht möglich. In der Hoffnung, dass sich die Lage in den nächsten Wochen entspannt, haben wir uns deswegen entschieden, die Veranstaltung inkl. Verleihung des Connect! The Smart TV Award zu verschieben.“ heißt es in einer Pressemitteilung der Medientage München.

Ein Nachholtermin, für den alle bisher erworbenen Tickets ihre Gültigkeit behalten sollten, steht indes schon fest: Die Veranstaltung soll nun am 23. Juni im Design Office München Atlas stattfinden – kostenlose Stornierungen und Umschreibungen werden den Ticketkäufern noch bis zum 22. April eingeräumt.