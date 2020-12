Denon und Marantz zeigen Lösung für 4K-Problem bei Xbox und Co.

Anzeige

Denon und Marantz haben Anleitungen veröffentlicht, wie man Spielekonsolen wie die Xbox Series X konfigurieren kann, um die optimale Bildqualität zu nutzen. Zuvor soll es bei vielen Nutzern von AV-Receivern zu Wiedergabeproblemen gekommen sein.

Ursprünglich hatte das c’t-Magazin im Oktober über diese Probleme berichtet. Konkret soll es Probleme bei AV-Receivern von Denon oder Marantz bei der Wiedergabe von Inhalten in 4K und 120 Hz gegeben haben. Als Grund dafür machte man eine fehlerhafte Signal-Weiterleitung von dem HDMI 2.1-Chipset aus. Betroffen waren die neuesten NVidia Grafikkarten, die Sony Playstation 5 und die Xbox Series X. Die Seite Audioholics hatte Ende Oktober das Technikproblem bestätigt. Damals hieß es, man arbeite mit Sound United und Yamaha an einer Lösung.

Denon veröffentlichte derweil online ein Statement und erklärte den Fehler: „Einige neue Gaming-Quellgeräte, die eine 4K/120Hz HDR-Ausgabe unterstützen, funktionieren möglicherweise nicht vollständig mit 8K-fähigen AV-Receivern und -Verstärkern von Denon. Hierbei kommt es zu einer Inkompatibilität zwischen den Geräten aufgrund einer fehlerhaften Anpassung der HDMI-Chipsätze. Wenn das betroffene Gaming-System über den 8K-HDMI-Eingang an den AVR angeschlossen ist, ein Signal in 4K/120Hz HDR ausgibt und die 4K-Signalformat-Option des AVRs auf ‚8K Erweitert‘ gesetzt ist, wird möglicherweise kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt und kein Ton durch den AV-Receiver verarbeitet. Dieses Problem tritt nur dann auf, wenn ein Bildschirm verwendet wird, der 4K/120Hz HDR unterstützt.“

ARC/eARC schafft Abhilfe

Als Lösung riet Denon dazu, das Gaming-System direkt über HDMI an den Bildschirm anzuschließen und die ARC/eARC-Funktionalität des Bildschirms zu nutzen, um den nativen Ton über das HDMI-Kabel zwischen AVR und Bildschirm zurück zum AVR zu lenken. Inzwischen haben Denon und Marantz auch in ihren jeweiligen Support-Foren ausführliche Anleitungen veröffentlicht, wie man das Problem umgehen kann. Auch der YouTube-Kanal von Sound United hat in den letzten Tagen zwei Videos zu dem Thema veröffentlicht.

Marantz empfiehlt etwa konkret für die XBox Series X ebenfalls, die Konsole direkt mit einem HDMI 2.1-Eingang mit dem Fernsehgerät und den AV-Receiver Monitor 1 Ausgang mit dem ARC/ eARC fähigen Eingang am TV zu verbinden. So erhalte man bestes Bild und könne die neuen Funktionen der Konsole nutzen, während der ARC/ eARC den Ton vom TV zurück den AV-Receiver übertrage. Yamaha, dessen Receiver zum Teil ebenfalls betroffen sein sollen, erklärte darüber hinaus der Seite Forbes in einem Statement, man arbeite mit künftigen Updates an einer langfristigen Lösung des Problems.