Deutsche Glasfaser will mehr Mehrfamilienhäuser erschließen

Nachdem bist jetzt der privatwirtschaftliche Ausbau im Fokus stand, sollen nun durch eine Kooperation zwischen Deutsche Glasfaser, Westkabel GmbH und Varia3 auch Mehrfamilienhäuser ans Glasfasernetz angebunden werden.

Der Anbieter Deutsche Glasfaser hat einen Vertrag mit der bei Duisburg ansässigen Unternehmen Westkabel GmbH und der thüringischen Varia3 GmbH unterschrieben. Dadurch sollen nun auch verstärkt Mehrfamilienhäuser ab fünf Wohneinheiten an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Das ist besonders für Mieter und Eigentümer einer Immobilie interessant, die diese gemeinsam mit Deutsche Glasfaser für den Anschluss an das Glasfasernetz vorbereiten wollen. Wer einen Kundenvertrag abschließt, kann bei Häusern mit bis zu zwölf Wohneinheiten, kostenlos auf die Anschlussvorbereitung zugreifen.

Der Bedarf nach schnellem Internet sei vor allem während der Corona-Krise gestiegen. Deswegen setzen immer mehr ländliche Kommunen auf den Ausbau von Glasfasernetzen durch Deutsche Glasfaser. Das Telekommunikationsunternehmen will weiter wachsen, meint auch Geschäftsführer Dr. Stephan Zimmermann: „Ein ausgeklügeltes Gesamtkonzept zur Erschließung von Mehrfamilienhäusern mit Glasfaser in unseren Projektgebieten ermöglicht uns nun auch den Schritt in größere Städte“.

Wer einen Kundenvertrag mit Deutsche Glasfaser abschließt, kann auch später weitere Anschlüsse im Mehrfamilienhaus ohne bauliche Herausforderungen aktivieren. Das sei über das plug-and-play System möglich. Mit einer stabilen Breitbandanbindung und schnellem Internet soll auch die Attraktivität einer Immobilie erhöht werden.