Diese 3 Features machen den TV zur Entertainment-Zentrale

Gerade in Zeiten wie diesen fällt dem Fernseher eine tragende Entertainment-Rolle zu. Für ein optimales Erlebnis müssen verschiedene Faktoren zusammenspielen.

1. Der Fernseher als Entertainment-Zentrum

Die Nutzung des linearen Fernsehangebotes hat in den vergangenen Jahren immer weiter abgenommen, gleichzeitig konnte sich Video-on-Demand (VoD) als stärkstes Segment etablieren – das zeigt die Media Consumer Survey 2019 von Deloitte. Nutzer möchten jederzeit und ohne vorgegebenen Zeitplan ihre Lieblingsfilme und -serien anschauen können. Für das umfassende Heimkino-Erlebnis ist der Zugriff auf eine riesige Auswahl an (VoD-)Inhalten, Apps und smarten Features also essenziell.

2. Sprachsteuerung

Besonders nutzerfreundlich wird der TV mit integrierter Sprachsteuerung, die nicht nur die Steuerung des Unterhaltungsprogramms ermöglicht, sondern dem Nutzer auch viele weitere Optionen bietet. Die Steuerung läuft bei den meisten Modellen über die Fernbedienung via Knopfdruck. Neueste Entwicklungen ermöglichen aber auch eine Hands-Free-Sprachsteuerung.

3. Top Bild- und Soundqualität

Ob OLED oder LED, Full-HD, 4K oder 8K – die Bildqualität ist entscheidend, denn die besten Filme und Serien sind ohne brillantes Bild nur halb so gut. Während OLEDs (organische Leuchtdioden) der Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges sehr nahe kommen, besonders Schwarzwerte und Kontrastdarstellungen verbessern können sowie blickwinkelstabil sind, sind LED-Fernseher robuster und vor allem im hellen Tageslicht von Vorteil, da sie großflächig heller strahlen. Die High Dynamic Range-Technologie (HDR) sorgt bei Fernsehern für eine verbesserte Farbdarstellung und damit für detailgetreue, lebendige Bilder. Die optimale Auflösung ist immer von der Größe des Bildschirms abhängig, ab 40-Zoll empfiehlt sich aber bereits die 4K-Auflösung, also Ultra-HD.

Quelle: Grundig