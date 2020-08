Fairphone 3+ ab heute bestellbar

Anzeige

Das neue Model aus dem Hause Fairphone ist da. Gestern wurden bereits einige Details zu neuen Kamera-Modulen veröffentlicht, jetzt kann man das Fairphone 3+ offiziell vorbestellen.

Erst im letzten Jahr ist mit dem Fairphone 3 das Vorgängermodell des Recycling-Smartphones erschienen. Das neue Modell bietet jetzt zwei neue Kameras und eine verbesserte Audioqualität. Die Kamera-Module lassen sich allerdings auch separat kaufen und sind in das Fairphone 3 integrierbar. Dabei bietet Fairphone als „einziger Anbieter überhaupt die Möglichkeit, die neuesten Tech-Features in vorhandene Geräte zu integrieren“, so der Hersteller.

Das Ausstauschen kann sich lohnen, denn die Hauptkamera arbeitet bei den Fairphone 3+ Modulen mit 48 statt 12 Megapixeln. Auch die Frontkamera wurde von 8 auf 16 Megapixel aufgestockt.

Fast alle Bestandteile der Fairphone-Reihe lassen sich austauschen und recyceln. Die recyclebaren Kunststoffe sind beim Fairphone 3+ im Gegensatz zu den Vorgängern sogar mehr als viermal so hoch. Und es gibt auch noch ein Software-Update: Das Fairphone 3+ kommt von Anfang an mit Android 10.

Das Fairphone 3+ kostet 469 Euro und kann vorbestellt werden. Die seperaten Kamera-Module kosten 94,90 Euro. Der Versand erfolgt am 14. September 2020.

Technische Daten Fairphone 3+

Display: 5,65 Zoll, IPS-LCD, 2.160 x 1.080 Pixel, Corning Gorilla Glass 5

OS: Android 10, eOS

SoC: Qualcomm Snapdragon 632

RAM: 4 GByte

Speicherplatz 64 GByte (erweiterbar)

Hauptkamera: 48 Megapixel

Frontkamera: 16 Megapixel

Schnittstellen: 3,5-mm-Audio, USB Typ-C, Dual-SIM, 4G LTE, microSD, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac, GPS, NFC

Akku: 3.040 mAh (Schnellaufladung via Quick Charge 3.0)

Maße & Gewicht: 158 x 71,8 x 9,89 mm / 189 g

Farbe: Schwarz

UVP: 469 Euro