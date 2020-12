Fire TV Cube bekommt neue Funktion

Anzeige

Besitzer eines Fire TV Cubes können sich ab sofort über eine neue Funktion freuen, die Sicherheitskameras und Türklingeln betrifft.

Wie Amazon mitteilt, können Kunden eines Fire TV Cubes nämlich nun Videobilder von kompatiblen Sicherheitskameras oder Videotürklingeln in einem Bild-im-Bild-Modus einblenden. Wenn also jemand eine Ring-Videotürklingel betätigt, während man eine Fernsehsendung schaut, wird jetzt oben rechts auf dem TV-Bildschirm eine Benachrichtigung angezeigt. Das führt der Versandhändler in der Ankündigung aus.

Mit dem Sprachbefehl „Alexa, sprich mit [Ring-Gerätename]“ soll man anschließend mit dem Besucher an der Tür sprechen können. Der Befehl „Alexa, zeig mir [Gerätename]“ soll die Ansicht auf Vollbild vergrößern.

Wie Amazon erklärt, kann man den Bild-im-Bild-Modus des Fire TV Cubes mit Ring-Videotürklingeln sowie Sicherheitskameras von Ring, Nest, Wyze, Logitech und anderen Herstellern verwenden.