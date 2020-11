Google Assistant jetzt auch auf Samsung Smart-TVs in Deutschland

Anzeige

Neuer Sprachassistent auf Smart TVs von Samsung: Neben Amazon Alexa und Bixby ist jetzt auch der Google Assistant in Deutschland verfügbar.

Nachdem Samsung letzten Monat den Google Sprachassistenten für Smart TVs in den USA eingeführt hatte, hat der Konzern heute verkündet, dass der Google Assistant nun auch für Smart TVs in Deutschland verfügbar ist. Neben Amazon Alexa und Bixby, Samsungs eigenem Sprachassistenten, sei Google Assistant jetzt ebenfalls vollständig in die neuesten Samsung Smart TVs in Deutschland integriert.

Zu den Geräten, die mit dem Google Assistant kompatibel sind, gehören alle 2020er 4K- und 8K-QLED-Fernseher, Crystal UHD-Fernseher, The Frame, The Serif, The Sero und The Terrace. Um den Assistenten nutzen zu können, seien keine zusatzälichen Downloads oder Hardware nötig.

Bereits vorher konnte der Google Assistant auf Smart TVs von Samsung genutzt werden, jedoch war dazu ein Smart Speaker nötig. Bei den neuen Modellen müsse man nun einfach die entsprechende Taste an der Fernbedienung drücken und einen Sprachbefehl erteilen, um den Sprachassistenten zu aktivieren.

Laut Samsung ist der Google Assistant jetzt in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien verfügbar. Bis Ende November soll er in insgesamt 12 Ländern, darunter auch Spanien, Brasilien und Indien, eingeführt werden.