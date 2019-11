HbbTV Awards: Panasonic gewinnt mit HD-Plus-App

Die HbbTV-Association, eine weltweite Initiative zur Förderung offener Standards für die Verbreitung interaktiver TV-Dienste über Rundfunk- und Breitbandnetze für Smart-TVs und Set-Top-Boxen, hat am Donnerstag die HbbTV Awards 2019 vergeben.

Mit den Auszeichnungen sollen herausragende Leistungen von HbbTV-Anbietern präsentiert und gewürdigt werden.

Vorn dabei ist in der Kategorie „Best use of HbbTV for Operator applications“ der japanische TV-Hersteller Panasonic mit seiner HD-Plus-HbbTV-OpApp. Wer als Sat-Kunde das HD-Plus-Sender-Paket kostenpflichtig buchen möchte, benötigt dafür einen eigenen Digitalreceiver oder ein CI-Plus-Modul. Die HbbTV-Operator-App von Panasonic erspart den Nutzern diese zusätzliche Hardwareanschaffung.

Kunden können die App bereits bei der Erstinstallation des Panasonic TV aktivieren. Sie kombiniert das normale Fernsehprogramm mit Online-Inhalten und bietet die Vorteile einer externen Set-Top-Box ohne zusätzliche Verkabelung. Bei Panasonic Fernsehern ab der GXW804-Serie ist das HD-Plus-Sender-Paket direkt nach der Installation der App ohne Registrierung für sechs Monate kostenlos nutzbar. Nach Ablauf dieser sechs Monate fallen die üblichen Kosten für eine HD+ Verlängerung an.

Weitere Gewinner der HbbTV Awards 2019:

Best marketing or promotion of an HbbTV based service

FTV Prima, spol. s r.o.: Boosting HbbTV awareness on the Czech Market

Best multiscreen HbbTV experience

Bayerische Medien Technik GmbH: Fernsehen für ALLE/TV for EVERYONE

Best tool for HbbTV development or delivery

Nomor Research GmbH: HbbTV Conformance Software

Best use of HbbTV for advertising and promotion

ENENSYS: AdsReach

Best use of HbbTV for content discovery (VOD and broadcaster guides)

HD+: HD+ integration in TV sets

Best use of HbbTV for enhanced TV services

FTV Prima, spol. s r.o. TVOD – Previews of prime-time series in HbbTV

Best Individual Contribution

Chris Poole, BBC, as huge supporter of the development and use of HbbTV in the UK

Best technology innovation in an HbbTV product or service

Bayerische Medien Technik GmbH

Most impactful HbbTV product or service

HD+