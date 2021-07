Kryptowährungen: Wer treibt den Bitcoin-Preis nach oben und wieder runter?

Anzeige

In den Nachrichten ist immer wieder von mysteriösen Bitcoin-Walen zu lesen, die einen großen Einfluss auf die Kryptowährungsbranche insgesamt und insbesondere auf den Preis von Bitcoin haben sollen. Wer sind diese Marktteilnehmer und welche Rolle spielen sie?

Was sind Bitcoin-Wale?

Die Entwicklung von Kryptowährungen und die Entstehung einer solchen neuen Anlageklasse haben viel Slang und Jargon hervorgebracht, der häufig in sozialen Netzwerken verwendet wird. Neben dem berühmten Akronym „HODL“ ist der Begriff „Wal“ möglicherweise ein ebenso bekannter Marker für die Kryptowährungssphäre. Große Spieler, oft Wale genannt, werden normalerweise als Ursache für die Marktvolatilität angesehen. Der Grund für das Auftreten dieses Begriffs ist die Analogie zur Größe eines Wals als größtes Säugetier auf dem Planeten. Daher sind Wale Marktteilnehmer, die mit erheblich größeren Volumina handeln als die durchschnittlichen Teilnehmer, und daher können sie unter bestimmten Bedingungen die Preise für Kryptowährungen ändern. Wer sich also für Bitcoin up interessiert, sollte diese Begriffe kennen.

Klassifizierung der Wale

Marktteilnehmer mit mindestens 1.000 Bitcoin (BTC) oder umgerechnet 10 Millionen US-Dollar (USD) gelten als Bitcoin-Wale. Gleichzeitig finden Sie eine vollständige „Marine“-Klassifizierung von Bitcoin-Inhabern, die von „Garnelen“ mit einem Saldo von weniger als einem Bitcoin bis zu „Buckelwalen“ reicht, die 5.000 BTC oder mehr verwalten.

Es gibt auch Ausnahmen, wie frühe Befürworter der Ideologie von Satoshi Nakamoto (dem Schöpfer von Bitcoin), die zu der Zeit, als Bitcoin seine ersten Schritte unternahm, viel BTC gekauft haben. Ihr individuelles Vermögen wird auf 100 bis 1 Milliarde USD geschätzt. Es ist erwähnenswert, dass frühe Inhaber größtenteils nicht an Preismanipulationen teilnehmen. Experten führen dies unter anderem darauf zurück, dass viele private Schlüssel, die große Mengen an Vermögen steuern, längst verloren gegangen sind. Somit sind diese Vermögenswerte gesperrt und können den Markt nicht beeinflussen. Einige der Pionier-Enthusiasten erinnern sich jedoch regelmäßig an ihre Existenz und bewegen große Mengen an BTC zwischen Brieftaschen, was bei den Marktteilnehmern für Kryptowährungen zu Panik und verschiedenen Annahmen führt.

Aktuelle Marktsituation

Die Bitcoin-Walpopulation begann nach dem Rückgang seit Januar 2019 wieder zu wachsen. Darüber hinaus ist seit Januar 2020 ein nahezu kontinuierliches Wachstum zu verzeichnen. Die Anzahl der Wale stieg auf 1.800 und könnte auf dem Weg sein, frühere Höchststände zu überwinden.

Zu den Hauptakteuren zählen Institute wie Hedgefonds und Investmentfonds. Einige von ihnen geben offen ihre Präsenz auf dem Markt bekannt. Zuvor waren die bemerkenswertesten Bitcoin-Wale:

Pantera Capital

Bitcoins Reserve

Binäre finanzielle

Coin Capital Partners

Falcon Global Capital

Fortress

Bitcoin Investment Trust

Global Advisors Bitcoin Investment Fund

Aber wer sind die neuen Wale, die die Gesamtzahl der Geldbörsen mit mehr als 1.000 BTC erhöhen? Und bedeutet eine Zunahme der Anzahl der Wale, dass sie allmählich mehr BTC ansammeln? Die Antwort auf diese Fragen ist nicht eindeutig. Während die Kontrolle der Wale über einen zunehmenden Anteil von BTC zunimmt, ist dieses Wachstum noch nicht signifikant, obwohl sich dies ändern kann, wenn sich der Trend fortsetzt. Darüber hinaus werden einzelne Wale tatsächlich nicht reicher.

Dominanz der Wale

Tatsächlich ist die Menge an Bitcoin, die von Walen gehalten wird, in den letzten fünf Jahren stetig zurückgegangen, während sie von 6,7 auf 5,2 Millionen BTC um mehr als 22% gesunken ist. Aber seit Anfang dieses Jahres hat sich das Wachstum wieder aufgenommen, da immer mehr BTC-Inhaber zu den Walen gehören.

Wenn wir die gesamte Verbreitungshistorie sehen, wird deutlich, dass das von den Walen gehaltene Bitcoin-Gleichgewicht Anfang 2016 seinen Höhepunkt erreichte und dann nacheinander abnahm. Trotz eines Anstiegs der Walpositionen in diesem Jahr liegt der von ihnen gehaltene BTC-Saldo immer noch deutlich unter seinem Höchststand.

Um jedoch die allgemeine Dominanz der Wale auf dem Markt beurteilen zu können, müssen wir berücksichtigen, dass das Gesamtangebot an der digitalen Währung in den Vorjahren geringer war. Während die von den Walen gehaltene Gesamtbilanz von BTC erst 2016 ihren Höhepunkt erreichte, erreichte ihre Dominanz auf dem Markt 2011 viel früher ihren Höchststand, wonach sie sich in einem Zustand nahezu konstanten Rückgangs befand. Obwohl die jüngste Tendenz zur Dominanz der Wale im Ausmaß der Existenz von Bitcoin unbedeutend erscheint, ist es immer noch das größte nachhaltige Wachstum seit fast einem Jahrzehnt.

Der größere Teil des jüngsten Anstiegs der Anzahl der Kryptowale lässt sich damit erklären, dass bestehende wohlhabende Organisationen ihre BTC eher vom Austausch als vom neuen Geldzufluss abziehen. Der Gesamtbilanzsaldo von Bitcoin an den Börsen ging im Jahr 2020 insbesondere nach dem Schwarzen Donnerstag erheblich zurück. Die Abnahme des Guthabens an den Börsen fällt mit der Zunahme der Anzahl der Bitcoin-Wale und einer Zunahme des BTC-Guthabens in den Geldbörsen großer Spieler zusammen.

Auswirkungen auf den Markt

Fonds verwalten normalerweise Hunderttausende von Bitcoin und agieren strategisch und heimlich außerhalb der Sichtweite der normalen Einzelhändler. Mit ihrem bedeutenden Kapital können Institute den Markt nach ihren Wünschen beeinflussen. Hier leuchtet die Metapher „Bitcoin-Wal“ wirklich, weil jeder andere Bewohner der Kryptowährung „Ozean“ keine andere Wahl hat, als aus dem Weg zu gehen. Darüber hinaus ist keine Bewegung in solchen Situationen stark genug, um die Wale aus ihrer Richtung abzulenken, sodass ihre Absichten zu Wegen werden, die Preise zu ändern.

Wale werden oft dafür kritisiert, dass sie den Preis von Vermögenswerten manipulieren, um sie anschließend höher zu verkaufen oder am Boden zu kaufen. Handelsgeschäfte großer Marktteilnehmer haben neben BTC bereits verschiedene Münzen betroffen.

Fazit

Nach einem Rückgang seit 2016 begann die Zahl der Bitcoin-Wale Anfang 2020 stetig zu wachsen und macht dies weiter. Die Situation mit dem von diesen Hauptakteuren gehaltenen BTC-Gleichgewicht ist gefolgt. Trotzdem liegt der auf US-Dollar lautende Gesamtbestand der Wale immer noch unter seinem Höchststand, der Ende 2017 auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes erreicht wurde. Der Grund für einen deutlichen Anstieg der Anzahl neuer Wale, der nicht zu einer signifikanten Erhöhung des Gesamtvermögens der Wale in US-Dollar führt, liegt in der Tatsache, dass große Spieler keine neuen BTC kaufen, sondern ihre Münzen größtenteils vom Umtausch abheben.