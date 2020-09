Mit Hologrammen und Augmented Reality: „Green Carpet Fashion Awards“ auf Sky Atlantic

Anzeige

Die Green Carpet Fashion Awards experimentieren dieses Jahr mit Hologrammen und Augmented Reality. Zu sehen sein wird dies im Oktober bei Sky Atlantic.

Unter der Regie vom Grammy nominierten Giorgio Testi und produziert von der mit einem Emmy preisgekrönten Pulse Production verbindet diese beeindruckende Award-Show, die von Noth House entworfen wurde, Filmsequenzen mit Augmented Reality und visuellen Spezialeffekten. ARHT Media lässt zudem weltweit führende Künstler und Meinungsbildner holographisch in Erscheinung treten.

Der Award wird von Sky in allen europäischen Märkten von Sky (Deutschland, Österreich, Schweiz, UK, Irland, Italien) und darüber hinaus weltweit übertragen, inklusive einer Weltpremiere auf Youtube. Außerdem findet gleichzeitig eine gesonderte Weltpremiere anlässlich der Shanghai Fashion Week und des 50. Jubiläums der Partnerschaft zwischen Italien und China in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner APAX statt.

In Deutschland ist die Awardshow am 10. Oktober um 21.55 Uhr auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf zu sehen.