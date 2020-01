Mobilfunk-Rekorde in Silvesternacht

Mehr als jemals zuvor surften und telefonierten die Deutschen in der Silvesternacht. Allein Vodafone-Kunden tätigten 9 Millionen Anrufe in der ersten Stunde des neuen Jahrzehnts.

Für Vodafone stellte die Silvesternacht einen vollen Erfolg dar. Sowohl bei der mobilen Datennutzung als auch beim Telefonieren wurden noch nie da gewesene Spitzenwerte erreicht. Um Neujahrsgrüße zu überbringen nutzten die Kunden nach Vodafone-Angaben vor allem WhatsApp, Instagram, Facebook und Co.

Stärker als in den vorherigen Jahren nutzten die Vodafone-Kunden dabei den Mobilfunk. Zwischen 20 Uhr und 3 Uhr stieg das Datenvolumen in der Silvesternacht auf 880 Millionen Megabyte an – um mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Spitzenreiter bei der mobilen Datennutzung ist Berlin, wo in den sieben Stunden 45 Millionen Megabyte verbraucht wurden. Allein am Brandenburger Tor feierten Hunderttausende bei der größten Silvesterparty Deutschlands.

Andere Mobilfunkanbieter melden ebenfalls Spitzenwerte. Im Netz von Telefónica wurden bundesweit 5,6 Millionen Gigabyte Datenvolumen an Silvester und Neujahr übertragen. Im Vorjahr sollen es vergleichsweise nur rund 3,4 Millionen Gigabyte gewesen sein.