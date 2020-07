Neue Bluetooth-Kopfhörer von Panasonic ab sofort im Handel

Anzeige

Bereits Anfang des Jahres hatte Panasonic seine Produktneuheiten für 2020 präsentiert. Jetzt ist auch die neue Generation an Bluetooth-Kopfhörern verfügbar.

Mit drei neuen Modellen will sich Panasonic im Wireless-Markt behaupten: Zwei In-Ear-Modelle und ein Kopfhörer – sie sollen nicht nur über eine lange Akkulaufzeit verfügen und Geräusche von außen dämpfen, sondern auch dauerhaft stabile Bluetoothverbindungen mitbringen. Was jedes einzelne Modell kann und was Panasonic dafür haben will, wird im Folgenden erläutert:

Panasonic Bluetooth In-Ear-Kopfhörer RZ-S500W und RZ-S300W

Äußerlich fast identisch, innerlich verschiedene Features: Die Bluetooth In-Ear-Kopfhörer-Modelle RZ-S500W und RZ-S300W verfügen laut Hersteller beide über stets stabile Bluetooth-Verbindungen und sollen eine absolut synchrone Wiedergabe auf beiden Ohren garantieren. Außerdem bieten die Modelle eine erleichterte Sprachsteuerung. Sie unterscheiden sich in einigen Punkten: RZ-S500W verfügt noch über ein zusätzliches Feature, dass die Geräusche von außen speziell dämpfen soll und der Akku soll 19,5 Stunden halten – allerdings ist die maximale Akkulaufzeit von RZ-S300W mit 30 Stunden noch etwas länger. Schnell im Aufladen sind jedoch beide: Innerhalb von 15 Minuten sollen sie für eine Nutzung von 70 Minuten aufgeladen sein. Beide Modelle sind in drei Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Mintgrün.

Beide Modelle sind spritzwassergeschützt (das gilt nur für die Ohreinsätze, nicht für die Ladebox) und lassen sich mit dem integrierten Sprachassistenten auf dem Handy des Benutzers verbinden. Darüber hinaus verfügen sie über einen Interaktionsmodus: Ein einmaliges Tippen auf den Berührungssensor lässt auch bei laufender Musik Umgebungsgeräusche durch.

Das RZ-S500W-Modell kostet aktuell 173,24 Euro, das RZ-S300W-Modell aktuell 116,90 Euro. Panasonic veranstaltet aktuell aber auch ein Gewinnspiel: noch bis 19. Juli kann man das RZ-S500W-Modell auf Instagram gewinnen.

Bluetooth Kopfhörer RB-M700B mit Noise Cancelling

Für vibrierende Bässe und optimale Geräusch-Unterdrückung soll der Bluetooth Kopfhörer RB-M700B mit Noise Cancelling sorgen. Mit einem integrierten Bass-Reaktor werden vibrierende Bässe erzeugt, die nicht nur hör- sondern auch spürbar sein sollen. Die Akkulaufzeit beträgt 20 Stunden und nach 15 Minuten aufladen ist das Modell laut Hersteller wieder für 1,5 Stunden einsatzbereit. Auch dieses Modell ist mit einem Sprachassistenten koppelbar, spritzgeschützt ist es jedoch nicht.

Das RB-M700B-Modell ist für aktuell 181,03 Euro erhältlich.