Panasonic-TVs erhalten Netflix-Gütesiegel

Panasonic hat für den Großteil seines TV-Sortiments das Siegel „Netflix Recommended TV“ erhalten. Das Siegel zeichnet Geräte mit besonders gutem Netflix-Erlebnis aus.

Wie Panasonic heute mitteilte, wurde eine Reihe seiner Fernseher mit dem „Netflix Recommendet TV“ ausgezeichnet. Anhand dieses Siegels sollen Verbraucher erkennen können, welche Fernsehgeräte das beste Netflix-Erlebnis bieten. Dafür werden laut Panasonic Leistung, Benutzerfreundlichkeit und andere Funktionen ausführlich getestet.

Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/ Home AV bei Panasonic Deutschland, kommentiert: „Wir arbeiten direkt mit Netflix zusammen, um zu gewährleisten, dass die Produkte optimal auf die Inhalte des Streaminganbieters abgestimmt sind.“

Bei seinen 2020er OLED-TVS arbeitet Panasonic unter anderem mit einem Netflix Calibrated-Modus. Bei dieser Bildeinstellung soll der Fernseher genau so konfiguriert werden, wie Filmschaffende ihre Monitore in der Postproduktion kalibrieren, heißt es in der Mitteilung von Panasonic. Damit können Kunden Filme im heimischen Wohnzimmer quasi in Studioqualität ansehen. Eine Liste mit allen „Netflix Recommended“-Geräten findet man in einer Online-Übersicht von Netflix.