Shooter Spiele Switch und Co. – Diese Serien und Filme beruhen auf einem Videospiel

Ob Jurassic Park, Herr der Ringe oder James Bond – dass erfolgreiche Film- und Fernsehproduktionen häufig auch in Videospielen verarbeitet werden, ist keine Seltenheit. Doch in den vergangenen Jahren ist es auch immer häufiger vorgekommen, dass Filmemacher so sehr von der Idee eines Videospiels überzeugt waren, dass sie dessen Plot in einen Film oder eine Serie verwandelt haben.

The Witcher und Last of Us lassen grüßen. Nicht selten handelt es sich bei diesen Spielen um actionlastige Shooter Games Online. Doch auch andere Genres haben sich sowohl vor der Kamera als auch auf der Konsole bewiesen. Wir stellen die besten Filme und Serien vor, die bereits als Videospiel eine gute Figur abgegeben haben.

Resident Evil: Die Mutter aller Survial-Horror-Games

Als im Jahr 1996 der erste Teil der Resident-Evil-Reihe für die PlayStation erschien, löste dies einen regelrechten Zombie-Boom aus. Mittlerweile gibt es neun Teile in der Hauptreihe sowie weitere Remakes und Ableger. Resident Evil ist ganz klar eines DER Kultspiele. Einen ganz besonderen Hype hat Spielfranchise natürlich durch die Real-Verfilmung mit Milla Jovovich in der Hauptrolle erfahren. Auch die Filmreihe hat es in der Zwischenzeit auf sechs Teile gebracht.

The Witcher: Vom Independent-Spiel zum Netflix-Schlager

Das polnische Entwickler-Studio CD Project ist im Vergleich zu Global Playern wie Rockstar Entertainment oder Electronic Arts nur ein kleiner Fisch. Trotzdem ist dem Independent-Studio mit The Witcher 2007 ein echter Megahit gelungen. Tatsächlich basiert das Action-RPG auf einer eher unbekannte Romanreihe. Doch das sollte sich mit dem Erfolg der Spielserie ändern. Vor ein paar Jahren wurde auch Netflix auf den Stoff aufmerksam und adaptierte die Story rund um den Hexer Geralt von Riva für eine echte Blockbuster-Serie. Derzeit warten die Fans sehnsüchtig auf die dritte Staffel des Fantasy-Spektakels.

The Last of Us: Vom Gaming-Hit zum Serien-Blockbuster

Mindestens ebenso erfolgreich wie The Wither ist die Serienadaption zu The Last of Us gestartet. Ähnlich wie Resident Evil kann The Last of Us im Bereich des Survival-Horror verortet werden. Erstmals veröffentlicht wurde das Spiel im Sommer 2013 für die PS3. Seitdem sind verschiedene Remakes für weitere Konsolengenerationen hinzugekommen. The Last of Us ist in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt, in der es ums schiere Überleben geht. Das Spiel ist so gut angekommen, dass sich HBO die Rechte an dem Stoff gesichert und Anfang des Jahres eine äußerst erfolgreiche Serienadaption veröffentlicht hat.

Assassin’s Creed: Real-Verfilmung mit Schwierigkeiten

Auch das Action-Adventure Assassin's Creed avancierte in Rekordzeit zu einem der beliebtesten Videospiele der letzten Jahre. Zunächst für PC und PS3 erschienen, ist es mittlerweile auch auf verschiedenen Plattformen verfügbar. Mit seinem Assassin bewegt sich der Spieler in einer wunderbar detaillierten Open World des 12. Jahrhundert. Schon früh beschäftigte sich der Entwickler Ubisoft mit einer Verfilmung des Stoffs. 2016 war es dann endlich so weit. Nach der ersten Verfilmung erwägen die Produzenten sogar noch weitere Teile.

Für jeden etwas dabei- von PC games zu verschiedenen Konsolen

Ob PC, PlayStation, oder Xbox- immer häufiger sind die Stories in den Computerspielen so gut ausgearbeitet, dass sich auch Hollywood und Co. von modernen Games beeinflussen lassen!

