Sport1 launcht generalüberholte App

Die neue Version der Sport1-App präsentiert sich in neuem Design und verspricht, noch schneller und übersichtlicher zu sein. Geboten werden unter anderem News, Videos, Interviews sowie Liveticker zu über 50 Sportarten.

Die neue Sport1-App setzt vermehrt auf Videos (Bild: ©Sport1)

Rechtzeitig zum morgigen DFB-Pokal Achtelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig hat Sport1 die neue Version seiner App gelauncht. So kann man die Partie nicht nur im Free-TV und unter sport1.de sehen, sondern auch in der App. Die Sport1-App ist ab sofort kostenlos für Android bei Google Play™ und für iOS-Smartphones und Tablets im App Store erhältlich.

Die Sport1-App wurde in Design und Struktur runderneuert, um den Usern die wichtigsten Sportnachrichten übersichtlicher zu präsentieren und Daten schneller zu laden. Im Angebot hat die App News, Videos, Hintergrundberichte, Interviews, Ergebnisse, Tabellen und Statistiken sowie Liveticker zu über 50 Sportarten und 200 Wettbewerben.

Über eine einfache Bottom-Navigation gelangen die User direkt zu Sportarten, Ergebnissen, Livestream und Videos und können zudem Favoriten auswählen. Eine intelligente Suchfunktion ermöglicht es, die eigenen Lieblingssportarten und -wettbewerbe ohne großen Aufwand zu finden. Push-Mitteilungen sollen die Sportfans über wichtige News, Tore und Ergebnisse informieren. In den kommenden Monaten ist zudem die Integration einer Customization-Funktion geplant: So können die Nutzer Sportarten, Wettbewerbe und Themen auswählen, die sie besonders interessieren, und so einen individuellen Newsfeed erhalten.