Telekom: Dortmund bekommt 5G-Netz

Die Deutsche Telekom treibt ihren 5G-Ausbau in Deutschland voran. Jetzt bekommt Dortmund schnelleres Netz.

Wie das Unternehmen meldet, werden nun nämlich 24 neue Highspeed 5G Antennen in der Stadt scharf geschaltet. Diese sollen an acht Standorten stehen und über die Frequenz 3,6 GHz senden. Auf dieser Wellenlänge soll 5G hohe Übertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s und mehr schaffen. Daneben nutzt die Telekom das Frequenzband auf 2,1 GHz für den Ausbau. Damit werden hohe Reichweiten ermöglicht und die Datengeschwindigkeit erhöht. In Dortmund seien bereits seit dem Sommer über 300 Antennen über diese Frequenz on air, so die Telekom.

Neben Dortmund ist das schnelle 5G-Netz der Telekom auch in Berlin, Bonn, Darmstadt, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig und München verfügbar. Bereits mehr als 3.000 Städte und Gemeinden können 5G in Deutschland nutzen, gibt die Telekom an. Bis zum Jahresende will der Konzern zwei Drittel der Bevölkerung mit dem Highspeed-Netz versorgen.