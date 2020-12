Telekom: Tausende neue 5G-Standorte von Helgoland bis zur Zugspitze

Anzeige

Die Deutsche Telekom hat in den vergangenen drei Monaten viele neue Standorte an das 5G-Netz angeschlossen sowie das LTE-Netz erweitert.

5G-Netz für alle: In den letzten drei Monaten hat die Telekom deutschlandweit an 2.074 Standorten 5G-Kapazitäten aufgebaut. Damit erreicht das 5G-Netz jetzt eine Abdeckung von der Zugspitze bis nach Helgoland sowie von Waldfeucht nach Görlitz. Außerdem ist dank DSS (Dynamic Spektrum Sharing) an diesen Standorten immer auch LTE nutzbar.

Im letzten Quartal baute die Telekom zudem die vierte Mobilfunkgeneration noch an 831 zusätzlichen Standorten aus. Davon sind 505 LTE-Standorte sogar neu hochgezogen worden. Dadurch liegt die Bevölkerungsabdeckung von LTE jetzt bei 98,6 Prozent. Aber auch der 5G-Empfang gewinnt an Bedeutung. Bereits heute können gut zwei Drittel der Bevölkerung auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen.

Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland, betont die Priorität des schnellen Mobilfunkausbaus. „Wir planen für dieses Jahr bis zu 1.500 komplett neue Mobilfunkstandorte“, sagt Goldenits. Ergänzend dazu soll an über 10.000 weiteren Standorten die Mobilfunkkapazitäten für die Telekom-Kunden durch Erweiterungsmaßnahmen gesteigert werden.

Auf Telekom.de können Kunden ihre Mobilfunk-Versorgung prüfen und erfahren, ob sie vom Ausbau profitiert haben. Auch die Berater in den Telekom-Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.