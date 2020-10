Triax präsentiert neue TDcH Kompaktkopfstelle

Anzeige

Triax hat heute seine neue TDcH Kompaktkopfstelle vorgestellt. Die soll unter anderem mit ihrem platzsparenden Design überzeugen.

Wie Triax das Produkt bewirbt, wurde die Kompaktkopfstelle speziell für Anforderungen der TV-Signalverteilung im Hospitality Bereich, in Wohnkomplexen oder ähnlichen Bereichen entwickelt und optimiert.

“Die TRIAX Kopfstellen drücken unsere Werte der Zuverlässigkeit und Innovation am besten aus. Wir sind stolz auf unsere Kopfstellenkompetenz und setzen uns seit über 20 Jahren für deren Entwicklung ein. Unsere Produktreihe, die nun durch die TDcH Kompaktkopfstellen ergänzt wurde, wird in jeder Anwendung den Größen- und Budgetanforderungen gerecht.”, verspricht Triax-CEO Peter Lyhne Uhrenholt in der Produktankündigung.

Die TDcH wurde für die Wandmontage oder zur Montage in 19″-Racks in Dänemark entwickelt. Ab heute kann die Kopfstelle vorbestellt werden. Die Auslieferung wird ab dem 30. Oktober beginnen.

Als Ausstattungsmerkmale für die TDcH Kompaktkopfstelle sind der Triax-Website folgende Daten zu entnehmen:

4x SAT IF Eingänge mit integriertem Multischalter

16x DVB-S“ Tuner

8x CI Steckplätze (auch als FTA-Version erhältlich)

16x QAM Breitband-Modulator

elektronisch eingestellter Ausgangspegel

geeignet für benachbarte Kanäle

Symbolraten und Modulation individuell einstellbar

Transportstromverarbeitung: Network Information Table (NIT) für die gesamte Kopfstelle, LCN (Logical Channel Numbering)

Service Filterin mit der Möglichkeit ungewünschte Services zu entfernen, um die Datenraten zu minimieren

sichere HTML-Benutzeroberfläche