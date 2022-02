BenQ TK700STi: 4K Entertainment und Gaming Beamer

Anzeige

2022 wird wild – der BenQ TK700STi liefert immersives Gameplay dank niedrigem Input Lag, Kurzdistanz und Smart-Funktion im XXL-Format.

Der Gaming Beamer TK700STi projiziert mit 3 000 ANSI Lumen Helligkeit selbst in Räumen mit Tageslicht beeindruckende Bilder auf bis zu 200 Zoll in 4K-HDR-Auflösung. Prädestiniert für das Gaming, setzt der DLP Kurzdistanz Beamer auf einen niedrigen Input Lag (4,16 ms @ 240 Hz und 1 080P sowie 16 ms @ 60 Hz und 4K) und dedizierte Game Modi, die perfekt an das Genre angepasst sind.

Game Modi und Input Lag

Voreingestellte Modi für FPS-, RPG- und Sportspiele können einen entscheidenden Spielvorteil verschaffen: Bei Ego-Shootern verbessern sie in dunklen Szenen die Darstellung von Details und Gegnern in der Nähe, bei Sport- und Rennspielen die Reaktionszeiten und bei Rollenspielen unterstützen sie ein noch tieferes Eintauchen in das Spielgeschehen. All das steigert zusammen mit der niedrigen Latenz von 4 bis 16 ms die Gewinnchancen und Gaming Experience. Neben seiner 4K-Auflösung und 96 % Rec. 709-Farbraum-Abdeckung, bietet der TK700STi einen 5 Watt treVolo Lautsprecher, der mit voreingestellten Modi für „Kino“, „Musik“, „Sport“ und „Spiel“ stets für besten Sound und maximales Entertainment sorgt.

Google-zertifiziertes Android TV

Der smarte Beamer ist mit Google-zertifiziertem Android TV™ ausgestattet und verwandelt Räume auf Knopfdruck von einem Gaming Room/ Wohnzimmer in ein Heimkino, ohne den Raum oder das Endgerät wechseln zu müssen. Für eine große Content-Auswahl sorgen der Google Play Store, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. Alle Apps lassen sich bequem von der mitgelieferten Google-Fernbedienung, inklusive Sprachsteuerung, anwählen.

Nützliche Features

Durch plattformübergreifendes Casting können Videoinhalte drahtlos von jedem Gerät direkt auf den Projektor im Großformat gestreamt werden. Selbst in kompakten Räumen projiziert er mittels Kurzdistanz-Projektionsverhältnis ein 100 Zoll großes Projektionsbild aus einem Abstand von nur 1,99 m zur (Lein-)Wand. Beim Zocken ist das ein besonderer Vorteil, da der 4K Beamer aufgrund der geringen Projektionsdistanz optimal vor dem Gamer platziert werden kann. So wirft der TK700STi keine Schatten und alle Personen im Raum können sich frei bewegen, ohne die Projektion zu stören. Die 2D-Keystone-Korrektur unterstützt die flexible Aufstellung des Beamers zusätzlich und eliminiert Trapezeffekte bei der Projektion aus verschiedenen Positionen im Raum. Ready to play?

