BenQ W1800i: Licht aus, Beamer an

Der smarte BenQ W1800i 4K Beamer bringt kinoreife Farben und großartige Bilder nach Hause – Blockbuster so erleben, wie es sich Filmemacher in Hollywood vorgestellt haben.

Lieblingsserien und -filme auf bis zu 120 Zoll genießen? Das können sich jetzt alle Kinofans in 4K-HDR-Qualität ins heimische Wohnzimmer holen. Für lebhafte, präzise Farben und kontrastreiche Bilder sorgen die CinematicColor™-Technologie von BenQ mit einer 100 %-igen Abdeckung des Rec. 709 Farbraums sowie die 2 000 ANSI Lumen Helligkeit.

Ein Beamer. Grenzenloses Entertainment.

Der Heimkino Beamer BenQ W1800i mit Google-zertifiziertem Android TV™ verwandelt das Wohnzimmer in ein modernes Heimkino inklusive Entertainment-Angebot. Seine Android-TV-Funktionalität erlaubt den sofortigen drahtlosen Zugriff auf die große Auswahl an Inhalten im Google Play Store, ob begehrte TV-Serien, Filme, Sport und Spiele. Der smarte Beamer bietet zudem sofortige WLAN-Konnektivität zu Amazon Prime Video, Disney+, etc. Dank plattformübergreifendem Casting können Videoinhalte drahtlos von einem beliebigen Gerät direkt auf den UHD Beamer gestreamt und präsentiert werden. Diese grenzenlose Unterhaltung ist in der intuitiven Benutzeroberfläche zusammenfasst, durch die mit der mitgelieferten Fernbedienung inklusive Sprachsteuerung navigiert werden kann.

Filmmaker Mode

Ein echtes Highlight ist der integrierte Filmmaker Mode. Er bewahrt die Bewegungsabläufe, die filmischen Farben, den Dynamikbereich sowie die Helligkeit. Alles wird genau so präsentiert, wie es sich die Filmemacher selbst vorgestellt haben. Mittels Unterstützung von HDR10 und HLG wird eine höhere Helligkeit und ein größerer Kontrastumfang erreicht, damit auch das kleinste Detail des Lieblingsfilms nicht verloren geht. Beamer-Fans wird zudem die Ab-Werk-Kalibrierung freuen, denn sie ermöglicht die sofortige Inbetriebnahme, ohne die Farben noch einmal gesondert einstellen zu müssen.

Nützliche Features

Der W1800i kann unter anderem mit seinem schlanken, modernen Gehäusedesign punkten. Darüber hinaus sorgen die folgenden Funktionen für eine schnelle und intuitive Installation: 1,3-fache Zoom, 2D-Keystone-Korrektur und Option zur Bilddrehung. Maximale Flexibilität in Punkto Aufstellort ist dadurch ebenfalls geboten. Nicht nur das hochaufgelöste Bild begeistert, sondern auch der verbaute 5W-Lautsprecher, welcher ein externes Soundsystem nicht zwingend notwendig macht. Wenn dennoch externe Lautsprecher oder auch andere Geräte, wie z. B. Spielekonsolen, angeschlossen werden sollen, ist dies über eine Vielzahl von Anschlussoptionen auf der Rückseite des Beamers möglich. Einfach hinsetzen, Popcorn snacken und genießen!

