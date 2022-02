Neues Metz-Topmodell ab sofort erhältlich: Der Aurus OLED-TV

Anzeige

TV-Hersteller Metz erweitert seine Produktpalette im OLED-Segment um das ab sofort verfügbare Modell Aurus.

Der beeindruckend ausgestattete Fernseher weiß mit zwei Zollgrößen, ausgeklügelter Bildverarbeitungstechnologie, bewährtem Twin-Tuner-Konzept und zahlreichen Komfortfunktionen zu überzeugen und bietet den perfekten Einstieg in die einzigartige OLED-Produktwelt bei Metz.

Der fränkische Traditions-TV-Hersteller Metz verkündet den Verkaufsstart für seinen Metz Aurus OLED. Ab der zweiten Februarhälfte 2022 wird das neue Modell in den Zollgrößen 48 und 55 Zoll exklusiv im autorisierten Fachhandel verfügbar sein. In Ergänzung zur beliebten und erfolgreichen Topas-Modellreihe bietet sich mit dem Aurus ein optimaler Einstieg in die beeindruckende OLED-Produktwelt.

Bild



Beim Aurus trifft TV-Qualität „made in Germany“ auf ausgeklügelte Technik. Ausgestattet mit dem unverwechselbaren Metz-Twin-Tuner-Konzept wird er höchsten TV-Ansprüchen mehr als gerecht. UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) sorgt für realitätsnahe Detailtreue. Das Zusammenspiel ausgereifter MetzVision-Bildtechnologie und 33 Millionen einzeln ansteuerbarer OLED-Subpixel erweckt Bilder auf überwältigende Weise zum Leben. Ob Filme, Serien oder Sport – modernste HDR-Standards wie Dolby Vision heben das Seherlebnis auf ein nie dagewesenes Level und liefern eine brillante Farbdarstellung und beeindruckende Kontraste.

Ton

Das kräftige Soundsystem, das mit sechs nach vorne abstrahlenden Lautsprechern in Zwei-Wege-Bauweise und Bassreflex-Kanal klanglich begeistert, verbirgt sich hinter einem edlen Akustikvlies. Die MetzSoundPro-Technologie garantiert klare Höhen und Tiefen sowie eine ausgeprägte Sprachverständlichkeit.

Funktionen des Metz Aurus OLED-TV

Ein beachtlicher Funktionsumfang garantiert mit dem Aurus grenzenlosen TV-Genuss. Während zahlreiche Anschlussmöglichkeiten ihn zu einem vielseitigen Partner in Ihrem Home-Entertainment-Setup machen, lässt das durchdachte Bedienkonzept keine Wünsche offen und passt sich individuell an Ihre Bedürfnisse an. Dabei präsentiert sich der Aurus in einem ästhetisch ansprechenden Gewand. Gekennzeichnet ist dies durch eine eigenständige Designsprache und dem Fokus auf wertige und langlebige Materialien fügt er sich in jedem Zuhause ansprechend ein.

Unverbindliche Preisempfehlung:

Aurus 55 TY88 OLED twin: 2.499,- Euro

Aurus 48 TY88 OLED twin: 2.199,- Euro

Quelle: Metz

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung .