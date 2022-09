OLED-TV Loewe bild v jetzt auch in 48 Zoll erhältlich

Anzeige

Loewe bringt mit den beiden TV-Modellen Loewe bild v.48 dr+ und Loewe bild v.48 eine neue, kompakte OLED-Größe mit 48 Zoll Bilddiagonale auf den Markt.

Die neuen Modelle verbinden realistische Bildqualität, zeitloses Spitzendesign und eine kompakte Größe. Damit ist ein Loewe Klassiker ab September auch im kompakten Format erhältlich – für alle Designaffinen, die bei der Qualität keine Abstriche machen möchten.

Mit der neuen Bildschirmdiagonalen bietet Loewe eine zusätzliche Variante der Loewe bild v Familie mit OLED-Bildqualität in zwei Versionen: Loewe bild v.48 dr+ und Loewe bild v.48. So kommen auch Interessenten, die nicht über den Raum für einen großformatigen Fernseher verfügen, in den Genuss eines exklusiven TV-Modells – Made in Germany. Die beiden neuen TVs mit der kleineren Bildgröße eignen sich beispielsweise auch hervorragend für das Schlafzimmer, Küche oder Büro.

Die Loewe bild v.48 dr+ und Loewe bild v.48 TVs sind ausgestattet mit dem SL5-Chassis mit Dual Channel und Doppel-Mehrfach-Tuner, SX8 Quad Core Prozessor sowie einem hochwertigen 4K-OLED-Panel der aktuellsten Generation. Für maximalen Kontrastumfang sorgen HDR10 und HLG und die mit sechs Treibern bestückte Soundbar liefert 80 Watt Gesamtmusikleistung. Den neuen Loewe bild v.48 gibt es sowohl mit integriertem Loewe dr+ mit einer 1 TB HDD Festplatte als auch ohne. Wie alle anderen Loewe bild v Modelle, enthält auch die 48 Zoll-Variante einen kostenfrei mitgelieferten, separaten Amazon Fire TV Stick 4K Max für smartes Entertainment auf Knopfdruck.

Loewe bild v 48 Zoll: OLED-TV fürs Schlafzimmer

Die neuen OLED-Modelle lassen sich mit dem integrierten Easy TV-Mode lässt auf wichtigste Funktionen reduzieren, sodass die Nutzung vereinfacht wird. Der Easy-TV Mode garantiert dabei absolute Privatsphäre und Datensicherheit: Auf Wunsch können sämtliche Verbindungen und Sendefunktionen über Internet (LAN, WLAN) sowie Bluetooth deaktiviert werden. Der alleinige Zugang zu den TV-Funktionen soll ein Höchstmaß an TV-Bedienbarkeit, Privatsphäre und Datensicherheit garantieren.

Die mehrfach ausgezeichnete Modellreihe Loewe bild v bietet das für Loewe typischen, minimalistisch anmutende Design. Für ein bestmögliches Bild sorgt dabei die neueste OLED-Panel-Generation in Verbindung mit der für jedes Gerät individuell durchgeführten Einmessung. Auf der Produktionslinie im Loewe-Stammsitz Kronach gefertigt, ist der ultra-hochauflösende 4K OLED Loewe bild v bereits ab Werk kalibriert. HDR mit HLG und HDR10 sorgen für Hochkontrastbilder und höchstes Farbspektrum.

Mit Loewe dr+, Zweikanalsystem und Doppel-Tuner keine Sendung verpassen

Lieblingssendungen unkompliziert und im Handumdrehen aufnehmen – mit dem Loewe bild v benötigt man dafür keine externe USB-Festplatte, denn die Variante mit dem Loewe dr+ verfügt über eine 1 Terabyte große, integrierte HDD Festplatte. Damit stehen nahezu unbegrenzte Aufnahmezeiten von TV-Sendungen zur Verfügung. Wer sich zwischen Talkshow-Unterhaltung, Krimiserie oder Länderdokumentation nicht entscheiden kann, hat es mit dem Loewe bild v.48 ganz einfach. Dank integriertem Zweikanal-System und Doppel-Tuner für alle Empfangswege können gleichzeitig zwei TV-Sendungen aufgenommen oder ein Programm angesehen und ein weiteres aufgenommen werden. Sendungen lassen sich zudem unterbrechen und später zeitversetzt fortführen. Im Aufnahmearchiv sind die Mitschnitte in einem übersichtlichen Vorschaubild jeweils mit Sendungstitel und Datum dargestellt. So entfällt mühevolles Suchen und das Abspielen der Sendungsaufnahme lässt sich einfach starten.

Natürliches Audio-Erlebnis mit imposantem, raumfüllendem Kinoklang

Die sich v-förmig an den Bildschirm anschmiegende Stereo-Soundbar der Loewe bild v Modelle bietet ein natürliches Audio-Erlebnis mit raumfüllendem Kinoklang und ausgezeichneter Sprachverständlichkeit selbst in größeren Räumen. Dafür sorgen 80 Watt Gesamtmusikleistung, die geschlossene Bassreflexbox und sechs Treiber. Mit der Mimi Sound Personalization™ kann der Ton an das individuelle Hörvermögen des Zuschauers angepasst werden. Das System macht unter anderem den Ton von Sprechern besser verständlich, ohne dabei die Lautstärke anzuheben. So sollen Hörgenuss und Hörgesundheit in Einklang gebracht werden.

Eleganter Designklassiker mit vielseitigen Aufstelllösungen

Das Zusammenspiel aus Bildschirmtechnologie, Audio-Erlebnis und zahlreichen individuellen Aufstelllösungen macht den Loewe bild v zu einem eleganten Designklassiker. Serienmäßig verfügen die TVs über den massiven und drehbaren Loewe table stand v. Als Zubehör sind die bodenstehenden Aufstelllösungen Loewe floor2ceiling stand, floor stand flex sowie floor stand universal erhältlich. Zudem lässt sich zum kompakten bild v.48 auch der elegante verchromte Loewe floor stand c kombinieren. Die Wandmontage-Aufstelllösungen Loewe wall mount slim 432 und wall mount universal ergänzen das Angebot.

Quelle: Loewe

Bildquelle: df-loewe-oled-bild-v: Loewe